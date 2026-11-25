Исследования показывают, что сердечно-сосудистые катастрофы, такие как инфаркт миокарда и инсульт, чаще случаются в утренние часы, а пик приходится на первые часы после пробуждения. О причинах рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Эльвира Хачирова.

С 6:00 до полудня риск инфаркта миокарда возрастает примерно на 40%, инсульта – почти на 50%, а внезапной сердечной смерти – на 30% по сравнению со среднесуточным уровнем. «После сна организм переходит в активный режим, и это сопровождается несколькими эффектами. При пробуждении и переходе в вертикальное положение повышаются артериальное давление и частота сердечных сокращений. В то же время кровь становится более склонной к тромбообразованию, а повседневная физическая или эмоциональная нагрузка может спровоцировать разрыв атеросклеротической бляшки», – поясняет специалист.

То есть, утренний пик объясняется сочетанием таких факторов, как повышенное давление, учащенный пульс, изменения свертывающей системы крови и стресс от начала дня накладываются друг на друга. Для человека с гипертонией, атеросклерозом, нарушениями ритма или перенесенным инфарктом это может стать критическим сочетанием.

«Хотя главный пик приходится на утро, это не единственное окно риска. Некоторые исследования отмечают второй, менее выраженный подъем заболеваемости в вечерние часы, примерно с 18:00 до полуночи. Кроме того, у работающих людей частота событий может быть выше по понедельникам, а у людей со сменным графиком или нарушениями суточного ритма давления утренний пик может быть менее выражен», – отмечает Хачирова.

На самом деле, знание суточных закономерностей – это не повод бояться утра, а аргумент в пользу профилактики. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно регулярно контролировать давление, не пропускать назначенные препараты и обсуждать с врачом их прием в утренние часы. Не стоит резко вскакивать с постели, особенно пожилым людям и пациентам с гипертонией, лучше сделать несколько минут спокойной разминки в кровати.

«Утренний пик инфарктов и инсультов – еще одно напоминание о том, что сердечно-сосудистые риски управляемы. Но только при условии регулярного контроля факторов риска и своевременного обращения за помощью», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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