Сохранить полноценный рацион можно и без покупки дорогих суперфудов или деликатесов. Главное – выбирать продукты с высокой пищевой ценностью, которые хорошо насыщают, содержат необходимые организму белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, а также подходят для приготовления нескольких разных блюд.

«В первую очередь стоит обратить внимание на крупы: овсянку, гречку, перловку, пшено и рис. Это доступные источники энергии, а многие из них содержат витамины группы B, магний и пищевые волокна. Крупы удобно покупать впрок и использовать как основу для завтраков, гарниров, супов и запеканок», – рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Ольга Тарасова.

Еще одна полезная категория – бобовые: горох, фасоль, чечевица. Они содержат растительный белок, железо и клетчатку. Их можно добавлять в супы и салаты, готовить как самостоятельное блюдо. Сухие бобовые зачастую выгоднее готовых консервированных, хотя последние тоже могут быть удобным вариантом, если выбирать продукты с умеренным содержанием соли и без добавления сахара.

«Из овощей стоит выбирать те, которые доступны по сезону и долго хранятся: капусту, морковь, свеклу, лук и картофель. Они обеспечивают организм клетчаткой, калием и различными витаминами, – отмечает специалист. – Не стоит исключать из своего рациона и замороженные овощи: при правильном хранении они сохраняют значительную часть питательных веществ и позволяют разнообразить рацион, когда свежие продукты стоят недоступны. Из фруктов можно выбирать яблоки и другие сезонные варианты».

Для полноценного рациона питания важно не забывать об источниках белка. Яйца, курица, творог, кефир и натуральный йогурт могут стать практичной альтернативой более дорогим продуктам. Полезно периодически включать в меню рыбу, в том числе речная рыба неплохая альтернатива морской. Консервы из рыбы также могут быть вариантом, если учитывать количество соли и состав продукта. Разные источники белка желательно чередовать, поскольку они отличаются по содержанию железа, витамина B12, кальция и других важных веществ.

«Полностью отказываться от жиров не нужно. Небольшое количество растительного масла помогает получить незаменимые жирные кислоты и витамин Е. При этом дорогие орехи, авокадо и другие популярные продукты не являются обязательным условием здорового питания: полноценный рацион можно составить и без них», – подчеркнула Тарасова.

Существенно сократить расходы помогает планирование меню. Перед покупкой продуктов полезно проверить домашние запасы, составить список блюд на несколько дней и выбирать ингредиенты, которые можно использовать повторно. Например, отваренная гречка подойдет для гарнира, а оставшуюся часть можно добавить в овощную запеканку; из курицы приготовить основное блюдо, а из оставшегося мяса и овощей – суп. Это позволяет реже выбрасывать продукты и рациональнее использовать бюджет.

При этом экономить за счет постоянного исключения целых групп продуктов не стоит. Если питание состоит преимущественно из хлеба, макарон и картофеля, организму может не хватать белка, железа, кальция и некоторых витаминов. С другой стороны, ежедневная покупка дорогих продуктов тоже не гарантирует сбалансированного рациона.

«Оптимальный подход – это сочетание круп, сезонных овощей, бобовых, яйца, молочные продукты и посильные по стоимости источники рыбы или мяса. Важны не отдельные «идеальные» продукты, а разнообразие питания в целом, размер порций и регулярность приемов пищи. Такой подход помогает сохранить пищевую ценность рациона, не выходя за рамки семейного бюджета», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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