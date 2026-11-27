В Пироговском университете Минздрава России развенчали популярные мифы о средствах для защиты от бактерий и «чудесных» свойствах бытовой химии, а также рассказали о простых правилах, которые помогут не только сохранить дом в чистоте, но и не навредить здоровью.

Серебро и антибактериальные покрытия защищают от всех микробов?

«Нет – не от всех. Серебро и антибактериальные покрытия действительно работают, но у них есть четкие ограничения: они избирательны по типам микробов, дозам и условиям. Серебро работает против бактерий. Эффективность подтверждена против широкого спектра патогенов – от E. coli и Staphylococcus aureus до мультирезистентных штаммов. Частично против грибов и вирусов. Наночастицы серебра активны против Candida albicans и других грибов; против вирусов эффект тоже описан – например, AgNP препятствуют связыванию ВИЧ-1 с иммунными клетками», – поясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Минздрава России Ольга Сайно.

Слабое место серебра – биопленки. Эксперименты с урологическими катетерами показали интересный эффект: серебряное покрытие не мешает адгезии бактерий на начальном этапе, но снижает жизнеспособность уже сформированных биопленок. А в зрелой биопленке клетки могут быть до 25 раз устойчивее к наночастицам серебра, чем планктонные.

Антибактериальное мыло лучше обычного?

Не обязательно для повседневной домашней гигиены. Обычное мыло отлично смывает грязь и микробы за счет механического действия. Антибактериальное содержит дополнительные компоненты (например, триклозан), которые целенаправленно убивают бактерии. Но его регулярное использование может иметь минусы: оно убивает и полезные бактерии на коже, есть риск развития устойчивости у патогенов, а у некоторых людей компоненты вызывают аллергию или сухость кожи. «В связи с этим использовать антибактериальное мыло лучше в ситуациях с повышенным риском (после контакта с животными, в медучреждении), а для дома вполне достаточно обычного», – отмечает специалист.

Заменяют ли уксус и сода все средства и устраняют ли все бактерии?

Нет, это миф. Уксус частично эффективен против некоторых бактерий, но не действует на вирусы (грипп, Covid-19). Сода в основном работает как мягкий абразив и поглотитель запахов, но не как средство для дезинфекции. Более того, если смешать уксус и соду, произойдет химическая реакция с выделением газа – в результате получится раствор с пониженной дезинфицирующей способностью. Для серьезной дезинфекции лучше использовать специализированные средства (с хлором, перекисью водорода, спиртом).

Детская бытовая химия безопаснее обычной, или это маркетинг?

В целом она действительно часто безопаснее, но это не просто «маркетинг». В детских средствах целенаправленно исключают или снижают содержание компонентов, которые потенциально опасны для детей: хлор, агрессивные отдушки, некоторые красители, фосфаты. При этом они остаются эффективными для стирки. Поэтому это не обман, а адаптация состава под более чувствительный организм.

Опасно ли ненамеренное вдыхание химии во время уборки? Вызывает ли болезни?

Кратковременное случайное вдыхание обычно не приводит к серьезным отдаленным последствиям. Но при регулярном контакте, использовании в плохо проветриваемом помещении или смешивании несовместимых средств пары могут раздражать слизистые (чувство першения в горле, кашель, сухость в носу). «В отдельных случаях при длительном или интенсивном воздействии возможны более серьезные реакции. Поэтому при использовании химических средств для уборки, рекомендуется проветривать помещение и при работе с агрессивными составами использовать маску», – подчеркивает Сайно.

Может ли дешевая бытовая химия проникнуть в кровь?

Сами по себе поверхностно-активные вещества, которые есть в любых моющих средствах (и в дешевых, и в дорогих), через неповрежденную кожу в кровоток не проникают. Опасность возникает, если средство попадает на поврежденную кожу (раны, раздражения) или, что более вероятно, если его проглотить. Так что дело не в цене, а в правильном использовании: не наносить на поврежденную кожу, не пить, тщательно смывать с поверхностей, с которыми контактирует пища.

Действительно ли гель для мытья посуды смывается с нее не полностью и попадает в пищу?

При правильном использовании – нет. Качественные гели хорошо смываются проточной водой. А вот если использовать большое количество геля при мытье посуды в холодной воде (в холодной воде гель хуже растворяется), когда недостаточное ополаскивание ведет к проблемам. Поэтому для мытья посуды берите умеренное количество геля, выбирайте подходящую температуру воды и тщательно промывайте посуду.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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