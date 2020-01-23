Ипотечницы Югры проведут массовый пикет в Сургуте: «Мы не обманщики»

Активистки объединения «Сургут для детей» проведут в Сургуте массовый пикет под лозунгом «Мы против возврата КПРС, мы не обманщики». Об этом агентству рассказала представительница объединения Ольга Хитренко.

Напомним, «Сургут для детей» отстаивает интересы тех, кто несколько лет назад включился в программы, стимулирующие покупку жилья. В 2006 году, чтобы улучшить показатели по региональной застройке, местные власти пообещали людям множество всяких льгот (субсидии на детей, компенсацию процентной ставки и т.п.) при приобретении жилья в ипотеку. Показатели улучшили, но в прошлом году все эти льготные программы по формальным признакам начали сворачивать. То есть люди набрали ипотечных кредитов по довольно высоким процентным ставкам и остались один на один с банками без субсидий и КПС. Этот вызвало у людей, а в подобных программах приняли участие 67 тысяч человек, недоумение и протест.

Одной из самых громких протестных акций объединения стала голодовка в начале сентября этого года. Тогда к ипотечницам практически сразу прибежали самые высокие представители местных органов власти и пообещали решить все проблемы активисток. По итогам акции часть требований протестанток действительно удовлетворили, а по остальным вопросам (в частности, по возврату КПС) тему, очевидно, решили заволокитить.

Таким образом руководство региона включило вполне рабочую схему: одним что-то дать, другим пообещать, третьих запугать, таким образом разделить протест, ну а в отношении остальных отсрочка – лучшая форма отказа.

В течение года с ипотечниками встречались разные представители властей – омбудсмен, замгубернатора, глава департамента строительства. Но каких-то ощутимых результатов эти встречи не принесли. Пострадавшие, объединившиеся в организацию «Сургут для детей», заявили о намерении объявить голодовку.

Последней каплей стала встреча с омбудсменом Натальей Стребковой в середине декабря прошлого года с активистками из Нижневартовска. Как считают в организации «Сургут для детей», мероприятие было безрезультатным и бессмысленным – уполномоченный по правам человека заявила, что законных оснований для поддержки ипотечниц у руководства региона нет, да и по большому счету они обманщицы. Тем самым омбудсмен приблизила еще на шаг начало жестокого протеста со стороны «Сургута для детей».

Тогда же активистки пригрозили новым масштабным протестом, так что глава региона Наталья Комарова тут же пообещала найти какое-то решение проблемы. Однако до сих пор какой-то внятной информации от руководства ре8шгиона ипотечницы так и не получили и решили выполнить свое обещание о новой волне протеста.

По словам Ольги Хитренко массовый пикет пройдет в Сургуте 26 января в 31 микрорайоне в сквере рядом с ТЦ «Богатырь». Начало акции в 12:00. Сейчас обсуждается возможность присоединения к протесту Сургута активисток из Нижневартовска и Нефтеюганска.

Сургут, служба информации

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