В городах «матрешки» прошли пикеты против властей Югры: «Губернатор Комарова верни счастливое детство нашим детям»

В крупнейших городах ХМАО – Сургуте и Нефтеюганске, а также в столице соседнего региона – Тюмени прошли пикеты против политики властей Югры по отношению к местным ипотечникам. Организатором акции, в которой приняли участие десятки югорчан и тюменцев, выступило объединение «Сургут для В городах «матрешки» прошли пикеты против властей Югры: «Губернатор Комарова верни счастливое детство нашим детям»

Сургут, Нефтеюганск, Тюмень (Новый День, служба информации) – В крупнейших городах ХМАО – Сургуте и Нефтеюганске, а также в столице соседнего региона – Тюмени прошли пикеты против политики властей Югры по отношению к местным ипотечникам. Организатором акции, в которой приняли участие десятки югорчан и тюменцев, выступило объединение «Сургут для детей».

Основными лозунгами пикетчиков стали – «Мы против возврата КПС. Мы не обманщики», «Власти ХМАО – сдержите свои обещания, а не ищите оправданий», «Губернатор Комарова верни счастливое детство нашим детям, останови беспредел Ипотечного Агентства ХМАО-Югры» и тп.

Кроме того в процессе пикетов ипотечники приняли резолюцию, которую адресовали главе Югры Наталье Комаровой, уральскому полпреду Николаю Цуканову и российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

«Мы, собравшиеся на массовом пикете, выражаем свою гражданскую позицию настоящей резолюцией. Мы выражаем стойкую позицию относительно следующих предложений.

Исключенные участники программы, которые оказались в ситуации с судебными исками по расторжению трехстороннего соглашения и взысканием процентной ставки предлагают следующее:

– разработать пути для заключения мировых соглашений с участниками на любой стадии судебных разбирательств.

– разработать пути для единовременной выплаты семьям, пострадавшим от некомпетентной проверки Ипотечным агентством Югры, в размере исковых требований о возврате компенсации процентной ставки.

– всем детям, на которых оформлены доли в связи с участием в данной жилищной программе – выплатить субсидию в размере стоимости 12м2 на момент приобретения жилья», – сказано в резолюции.

Кроме того, как рассказали «Новому Дню» в «Сургуте для детей», в том случае если власти автономного округа продолжат игнорировать интересы участников региональных ипотечных программ активисты готовы к проведению гораздо более жестких и резонансных протестных акций.

Основными лозунгами пикетчиков стали – «Мы против возврата КПС. Мы не обманщики», «Власти ХМАО – сдержите свои обещания, а не ищите оправданий», «Губернатор Комарова верни счастливое детство нашим детям, останови беспредел Ипотечного Агентства ХМАО-Югры» и тп.

Кроме того в процессе пикетов ипотечники приняли резолюцию, которую адресовали главе Югры Наталье Комаровой, уральскому полпреду Николаю Цуканову и российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

«Мы, собравшиеся на массовом пикете, выражаем свою гражданскую позицию настоящей резолюцией. Мы выражаем стойкую позицию относительно следующих предложений.

Исключенные участники программы, которые оказались в ситуации с судебными исками по расторжению трехстороннего соглашения и взысканием процентной ставки предлагают следующее:

– разработать пути для заключения мировых соглашений с участниками на любой стадии судебных разбирательств.

– разработать пути для единовременной выплаты семьям, пострадавшим от некомпетентной проверки Ипотечным агентством Югры, в размере исковых требований о возврате компенсации процентной ставки.

– всем детям, на которых оформлены доли в связи с участием в данной жилищной программе – выплатить субсидию в размере стоимости 12м2 на момент приобретения жилья», – сказано в резолюции.

Кроме того, как рассказали «Новому Дню» в «Сургуте для детей», в том случае если власти автономного округа продолжат игнорировать интересы участников региональных ипотечных программ активисты готовы к проведению более жестких и резонансных акций.

Сургут, Нефтеюганск, Тюмень, служба информации

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