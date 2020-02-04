Добывающий актив Роснефти загадил земли 3 лесничеств в Югре

По итогам прокурорской проверки в Югре выяснилось, что земли в трех лесничествах округа были загрязнены нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным правоохранителей, аудиторы установили, что ООО «РН-Юганскнефтегаз» допустило загрязнение нефтепродуктами земельных участков лесного фонда Нефтеюганского, Лемпинского и Куть-Яхского лесничеств, однако рекультивацию земель не произвело, последствия нефтезагрязнений не ликвидировало.
Нефтеюганский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на юридическое лицо обязанности восстановить загрязненные земельные участки. Решением районного суда требования прокурора удовлетворены.
В суде апелляционной инстанции прокуратура округа отстояла законность данного решения, суд автономного округа не поддержал жалобу нефтедобывающего предприятия об отказе в удовлетворении требований прокурора.
Исполнение решения контролируется в установленном порядке.
Нефтеюганск, служба информации
Нефтеюганск. Другие новости 04.02.20
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