Добывающий актив Роснефти ввел в эксплуатацию два нелегальных трубопровода

Ведущий нефтедобывающий актив компании Роснефть – ООО «РН-Юганскнефтегаз» вновь попал под прицел югорской прокуратуры. На этот раз претензии надзорного ведомства касаются нелегальных трубопроводов, которые компания ввела в эксплуатацию.

По данным пресс-службы окружной прокуратуры, Юганскнефтегаз ввело в эксплуатацию два нефтегазосборных трубопровода на территории Киняминского месторождения без получения разрешения на ввод их в эксплуатацию и без регистрации их в реестре опасных производственных объектов.

Для того чтобы предотвратить опасные последствия бесконтрольной эксплуатации нефтепроводов, природоохранный прокурор обратился в Нефтеюганский районный суд с иском о необходимости устранить выявленные нарушения. Иск суд удовлетворил. В суде апелляционной инстанции прокуратура округа также отстояла законность данного решения.

Напомним, что надзорное ведомство регулярно высказывает претензии Юганскнефтегазу по поводу загрязнения лесного фонда ХМАО нефтепродуктами. Компания постоянно судится с региональной властью на предмет необходимости выплаты компенсаций округу и рекультивации земель, проигрывает суды, но сколько-нибудь вменяемую природоохранную политику не формирует.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.03.20

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