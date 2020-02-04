Корпорация СТС проиграла очередной раунд борьбы за ЖКХ Мегиона: прокуратура встала на сторону жителей города

Прокуратура Мегиона ответила на обращение депутата местной думы Халида Таги-заде. И надзорное ведомство поддержало позицию народного избранника по решению мегионской думы о передаче в концессию городской коммуналки (МУП «Тепловодоканал») в концессию АО «Городские электрические сети» (входит в корпорацию «СТС», которой владеют небезызвестные бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров).

Как ранее сообщал «Новый День», руководство города давно хотело отдать «Тепловодоканал» на откуп коммерсантам (на 25 лет). Мотивация вполне понятная – сети изношены, нужны инвестиции.

Как рассказал агентству Халид Таги-заде, Горэлектросети зарабатывают на коммуналке не только в Югре, но и других регионах России. Так что концессионные схемы у них четко отработаны. «Если коммуналка работает нормально, что не слишком часто встретишь, то у муниципального предприятия создаются проблемы, и вскоре ЖКХ города уходит в частные руки. Тот есть коммунальное рейдерство. А в большинстве случаев обоснование идет очень простое – инфраструктура изношена, нужны инвестиции и все. А обороты там миллиардные», – говорит народный избранник.

Он отметил, что вопрос об «обращении думы города Мегиона к губернатору Югры с просьбой повысить размер платы граждан за коммунальные услуги, чтобы передать МУП «Тепловодоканал» в концессию АО «Городские электрические сети» из Нижневартовска (корпорация «СТС»)» рассматривался 19 декабря и депутаты Мегиона это обращение не поддержали.

В частности, не поддержали в связи с тем, что «для реализации инвестиционных мероприятий, концессионером предложено в следующем периоде регулирования, начиная с января 2021 года, увеличение тарифов в следующих размерах: на отопление на 121,3%, горячее водоснабжение на 120,9%, холодное водоснабжение на 120,0%, водоотведение – 128,3%».

Однако через несколько дней руководство думы провело заочное голосование (с 24 по 25 января) и продавило решение вопроса в пользу концессии. Халид Таги-заде уверен, что это голосование нарушает сразу несколько регламентных норм работы думы, и он направил соответствующее заявление в прокуратуру.

И надзорное ведомство отреагировало. В частности, в ответе прокурора города Александра Остальцова сказано, что: «В ходе проведенной проверки (по законности зочного решения думы о концессионном соглашении – прим. НД) установлены нарушения федерального законодательства, в связи с чем председателю думы города Мегиона внесено представление об их устранении».

Так что по «заочной» схеме коммуналку Мегиона корпорации СТС заполучить не удалось, но юристы в компании и опытные, так что вскоре можно будет, по-видимому, ожидать новых заходов по поглощению ЖКХ города. Так что Халид Таги-заде не намерен расслабляться и будет и дальше отслеживать все процессы по данному вопросу.

Мегион, служба информации

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