Коммунальный актив «Бикова-Боброва» рано празднует победу: битва за ЖКХ Мегиона выходит на прокурорский уровень

Прокуратура Мегиона проверит законность передачи коммунальной системы города в концессию АО «Городские электрические сети» из Нижневартовска (на 25 лет). Об этом «Новому Дню» сообщил депутат местной думы Халид Таги-заде.

По его словам, руководство города давно хотело отдать городскую коммуналку (МУП «Тепловодоканал») на откуп коммерсантам. Мотивация незамысловатая – сети изношены, нужны инвестиции. Да и контрагент подходящий – АО «Городские электрические сети», входит в корпорацию «СТС», которой владеют небезызвестные бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров.

По данным Халида Таги-заде, Горэлектросети зарабатывают на коммуналке не только в Югре, но и других регионах России. Так что концессионные схемы у них четко отработаны. «Если коммуналка работает нормально, что не слишком часто встретишь, то у муниципального предприятия создаются проблемы, и вскоре ЖКХ города уходит в частные руки. Тот есть коммунальное рейдерство. А в большинстве случаев обоснование идет очень простое – инфраструктура изношена, нужны инвестиции и все. А обороты там миллиардные», – говорит народный избранник.

Халида Таги-заде напомнил, что вопрос об «обращении Думы города Мегиона к Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с просьбой повысить размер платы граждан за коммунальные услуги, чтобы передать МУП «Тепловодоканал» в концессию АО «Городские электрические сети» из г. Нижневартовска (корпорация «СТС»)» рассматривался 19 декабря и депутаты Мегиона это обращение не поддержали.

В частности, не поддержали в связи с тем, что «для реализации инвестиционных мероприятий, концессионером предложено в следующем периоде регулирования, начиная с января 2021 года, увеличение тарифов в следующих размерах: на отопление на 121,3%, горячее водоснабжение на 120,9%, холодное водоснабжение на 120,0%, водоотведение – 128,3%».

Однако через несколько дней руководство думы провело заочное голосование и продавило решение вопроса в пользу концессии. Халид Таги-заде уверен, что это голосование нарушает сразу несколько регламентных норм работы думы, и он направил соответствующее заявление в прокуратуру.

«Во-первых, данный вопрос способствует определению порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, что противоречит п.п. 4.7. ст. 33 Регламента Думы г. Мегиона;

Во-вторых, данный вопрос способствует определению порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, что противоречит п.п. 4.5. ст. 33 Регламента Думы г. Мегиона;

В-третьих, данный вопрос должен решаться исключительно на заседаниях Думы согласно п.п. 4.9. ст. 33 Регламента Думы г. Мегиона.

Кроме того, вышеуказанный проект решения Думы затрагивает права, свободы и обязанности человека и гражданина, так как обяжет людей, в дальнейшем, платить намного больше за коммунальные услуги», – написано в заявлении.

Также депутат подчеркнул, что на него в той или иной форме оказывалось давление, и связывает это давление со своей позицией по вопросу концессии. Халид Таги-заде не исключает, что и его коллеги столкнулись с прессингом со стороны городских властей или коммерсантов, и это привело к пересмотру результатов голосования от 19 декабря.

«Остается рассчитывать на прокуратуру. Я сам работал в правоохранительной системе, так что систему знаю, и знаю, что у нас прокурорские работают нормально. Надеюсь, и в данном случае система не даст сбоев», – резюмировал депутат.

Мегион, служба информации

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