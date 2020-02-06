В аптеках Сургута не осталось ни одной медицинской маски

Активисты югорского отделения ЛДПР провели рейд по аптекам крупнейшего города региона – Сургута на предмет наличия медицинских масок, которые должны защищать от заболеваний, передающихся по воздуху. В ходе проверок аптечных сетей партийцы не нашли в продаже ни одной маски в городе.

«Пытался купить медицинские маски в Сургуте. Их нет. Как же так... в разгар эпидемии ОРВИ и гриппа в Сургуте невозможно найти маски... Сегодня это способствует повышению эпидемического распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций», – комментирует ситуацию глава фракции ЛДПР в думе Югры Виктор Сысун.

Либерал-демократы проверили следующие сургутские аптеки: аптека «Экона», улица Ленина дом 37, 1 этаж; сеть аптек «Ригла», улица Ленина, дом 46, 1 этаж; сеть аптек «Фармаимпекс», улица Ленина, дом 38, 1 этаж; аптечный пункт, улица Ленина, дом 38, 1 этаж; аптека № 100, проезд Дружбы, дом 4, 1 этаж.

Как рассказал «Новому Дню» Виктор Сысун, в аптеках по-разному объясняют сложившуюся ситуацию: «То говорят, что на складе нет. То говорят, что вот только-только раскупили. В одной аптеке сказали, что уже дней пять масок нет. Причем по перспективам поставок масок в аптеках ничего сказать не могут».

По итогам рейда парламентарий подготовил обращение в адрес замгубернатора Всеволода Кольцова с требованием провести служебную проверку в отношении лиц, ответственных за обеспечение достаточности и возможности приобретения людьми масок в городе Сургуте и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Стоит отметить, что в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ в городах региона на карантин и дистанционное обучение ушли практически все образовательные учреждения. Кроме того, более 30 жителей округа находятся под меднаблюдением с подозрением на заражение коронавирусом из КНР.

Сургут, Святослав Булгарин

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