Информацию о наличии масок и противовирусных препаратов будут собирать в специальном центре

С сегодняшнего дня жители Сургута могут узнать о наличии в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов по телефону. Информацию будут аккумулировать в городском Центре лекарственного мониторинга (ЦЛМ).

Как сообщает сургутская администрация, для удобства горожан организована в ЦЛМ была горячая линия.

Решение об этом было принято на последнем совещании заместителя главы города Анны Томазовой с руководителями аптечных сетей. Они согласились ежедневно информировать Центр лекарственного мониторинга, как о наличии, так и о стоимости противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Специалисты центра готовы проконсультировать сургутян по телефонам: 355-452, 355-484, 355-461.

Напомним, по итогам рейдов местных активистов ОНФ и представителей политических партий в крупнейших городах региона выяснилось, что с прилавков аптек практически исчезли медицинские маски, а там где эти маски все-таки отыскали, то цены на них отличались в десятки раз.

Сургут, Святослав Булгарин

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