Югру ожидают тысячные протесты собственников гаражей: «Чтобы из космоса было видно»

Один из крупнейших городов Ханты-Мансийского автономного округа – Нефтеюганск ожидают масштабные протестные акции, на улицы и площади города обещают вывести тысячи негодующих граждан. С таким заявлением в беседе с корреспондентом «Нового Дня» выступил глава общественной организации гаражных кооперативов Нефтеюганска – Темур Аскеров.

По его словам, поводом для организации мощной протестной активности, «чтобы из космоса видно было», стала «людоедская» налоговая политика местной власти.

«В январе 2019 года мы пришли в налоговую, и у нас волосы дыбом встали. Налог на землю под нашими гаражами решением администрации города был увеличен в 25 раз. Если до 19-го года мы платили 50-60 тысяч в год в качестве земельного налога, то сейчас 1 миллион 100 – 1 миллион 200 тысяч. При собираемости платежей за год в 1 миллион 400, как мы должны платить за электричество, обслуживание гаражного фонда, инфраструктуру и так далее – совершено не понятно. Абсолютно та же ситуация по всем гаражным кооперативам в городе», – говорит Аскеров у которого в ведении порядка 700 гаражей.

Он подчеркнул, что таких кооперативов в Нефтеюганске – 96, и гаражниками в муниципии являются до 70 процентов жителей, а в городе, насчитывающем 127 тысяч человек, – это мощная протестная база: «Мы пытались понять, что происходит, за что так с нами поступают. В администрации города все наши запросы игнорировали, глава города Сергей Дегтярев на встречи не приходил, но как-то обмолвился, что налог повысили, так как нет денег в бюджете. Тогда мы обратились в прокуратуру, губернатору Наталье Комаровой, администрацию президента России. Однако из всех структур пришел практически один ответ: этот вопрос находится в ведении органов местного самоуправления и обратитесь туда. То есть к тому же самому Дегтяреву. Круг замкнулся».

Тогда собственники гаражей решили воспользоваться одной из последних встреч с общественностью Нефтеюганска главы региона Натальи Комаровой (на которой, естественно, присутствовал Дегтярев) и поинтересовались у губернатора, что происходит с наполнением казны города.

«Мы спросили – почему в одном из главных нефтедобывающих городов России в бюджете нет денег? Причем настолько все плохо, что администрация города должна фактически грабить жителей этого города. Комарова, возмутилась, говорит – это ложь, в бюджете есть деньги, и что она не понимает – почему местной властью было принято такое решение о кратном повышении налога на землю, что она обязательно разберется в этом вопросе», – рассказывает Аскеров.

Но Наталья Комарова уехала, а процессы вернулись в прежнее русло. Люди ждали реакции властей на свои запросы, а чиновники все так же эти запросы игнорировали. Нефтеюганцы подождали-подождали губернаторского «разберемся» и поняли, что стали зрителями популярной у власти сценки «Царь хороший – бояре плохие». Тогда горожане решили самоорганизоваться в объединение гаражных кооперативов города и в декабре прошлого года такая организация в Нефтеюганске появилась.

«Мы пробовали разные варианты наладить диалог с властью по этому налоговому беспределу – обращались на все уровни власти, проводили пикеты, и это ни к чему не привело. Остается только – масштабный протест, чтобы не только из федерального центра, но из космоса было видно. Это тысячи, десятки тысяч людей. Сейчас мы завершаем процесс объединения кооперативов города в единую организацию и вскоре займемся подготовкой к налаживанию коммуникаций с мэрией, правительством и так далее на качественно новом уровне», – пообещал Аскеров.

Нефтеюганск, Святослав Булгарин

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