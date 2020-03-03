Нефтеюганская оппозиция собирает антимэрский митинг: «Не умеете работать – идите в отставку»

Представители оппозиции югорского Нефтеюганска планируют провести в городе масштабную протестную акцию за отставку главы муниципии Сергея Дегтярева. Поводом для протеста стали итоги работы городских властей в минувшем году.

Как рассказал агентству общественник и руководитель местного отделения КПРФ Темур Аскеров, на последнем заседании городской думы Сергей Дегтярев зачитал отчет о деятельности руководства Нефтеюганска в 2019 году (документ можно посмотреть здесь). По мнению мэра, все было в целом благополучно, и депутаты одобрили работу чиновников без обсуждений и замечаний.

«Заседание получилось, мягко говоря, странным. Дегтярев зачитал отчет, это дело все одобрили, а в думе все однопартийцы мэра из ЕР, а уже после этого одобрения была представлена информация прокуратуры, которая проверяла работу горадминистрации, и данные Счетной палаты. Обычно все происходит по другой схеме. Свою оценку представляет руководство города, затем надзорные органы, и в итоге депутаты принимают то или иное решение. Но данные прокуратуры и Счетной палаты были настолько разгромны по отношению к горадминистрации, что в этот раз процедуру решили поменять. Сначала все одобрить, а потом уже послушать неприятное», – уверен Аскеров.

Ему удалось получить официальные документы, с которыми на заседании думы выступили прокурорские и специалисты местной СП.

Прокуратура, к примеру, сообщает, что в смысле исполнения антикоррупционного законодательства нефтеюганские чиновники (вплоть до вице-мэров) регулярно забывали вносить в соответствующие справки данные о своих доходах, или предоставляли ложные сведения о доходах своих и супругов. Так что часть сотрудников мэрии прокуратура уже привлекла к дисциплинарной ответственности.

Особенно любопытны данные надзорного ведомства в сфере обеспечения нефтеюганцев жильем (документ). Так, власти должны были в прошлом году расселить 20 аварийных жилых объектов. С задачей справились на 10 процентов, расселили 2 дома. При этом судебные решения по этим вопросам администрацией не исполняются. Таких неисполненных решений сейчас 133.

В прошлом же году чиновники должны были решить проблему балочного жилого фонда. Округ на эти цели выделил средства, достаточные на ликвидацию проблемы в полном объеме. И действительно, власти поднапряглись и ликвидировали целых 77 балка. Правда, на начало 2020 года в муниципии до сих пор остается 587 балков (1 115 жителей). По данной программе было не освоено 140 миллионов рублей региональных средств. Деньги ушли обратно в бюджет округа.

Та же ситуация по программе предоставления жилья детям сиротам. Из 127 миллионов рублей специалисты мэрии смогли потратить только 39 миллионов. Еще почти 90 миллионов рублей освоить так и не сумели. Здесь также 13 неисполненных решений суда.

Среди множества нарушений, которые прописаны в документах Счетной палаты Нефтеюганска, особое внимание на себя обращает подход чиновников к городским дорогам (документ). Так с точки зрения экспертов СП расходы, которые были заложены на содержание и ремонт дорог, были значительно завышены.

К примеру, на содержание дорожного фонда прописали 317 миллионов рублей на год. При этом, согласно расчетам специалистов, адекватная сумма на эти цели составляет около 265 миллионов. Разница в более чем 50 миллионов рублей. Удорожание стоимости содержания дорог в Нефтеюганске таким образом составляет плюс около миллиона рублей за километр.

По ремонту километра дороги в городе удорожание составляет уже более 3 миллионов (с16 миллионов 517 тысяч до 19 миллионов 880 тысяч). По капремонту дорог удорожание за километр – около 8 миллионов (с 28 миллионов 800 тысяч до 36 миллионов 674 тысяч). Информации в отчете СП по работе городских властей в 2019 году еще очень много, и часть ее также была направлена в прокуратуру.

«Мы эти документы изучили и были в шоке. Тот же Дегтярев повышает налоги по земле для гаражных кооперативов в 25 раз. Повышает проезд в общественном транспорте. И все объясняется тем, что в бюджете города нет средств. Теперь же мы видим, что из-за полной несостоятельности местных чиновников власти не способны даже освоить деньги, которые им дают вышестоящие бюджеты. И эти деньги, сотни миллионов рублей, уходят обратно, город их фактически теряет. Зачем свою управленческую несостоятельность надо перекладывать на граждан посредством повышения налогов и других платежей? Ну не хотите, не умеете работать – идите в отставку. Так что на следующей неделе мы соберем горожан на митинг за отставку мэра Дегтярева. Это же просто позор, а не власть», – рассказал Темур Аскеров.

Нефтеюганск, Святослав Булгарин

Нефтеюганск. Другие новости 03.03.20

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