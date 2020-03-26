Вице-мэра Нефтеюганска обвинили в мошенничестве и уволили – утратил доверие

Замглавы Нефтеюганска предъявлено обвинение в мошенничестве и использовании подложных документов. В связи с претензиями правоохранителей его на днях уволили из администрации города с формулировкой «утрата доверия».

По некоторым данным, речь идет об уроженце Перми вице-мэре Андрее Метелеве. В Нефтеюганской администрации он курировал вопросы ЖКХ, ГО и ЧС, и работу отдела ЗАГС. До этого долгие годы служил в МВД и ФСБ, а также трудился в коммерческих структурах.

Между тем, как сообщили агентству в пресс-службе СУ СКР по Югре, в начале 2019 года чиновник решил скрыть прогулы. Для этого он представил в мэрию два подложных больничных и незаконно получил, как пособие по временной нетрудоспособности, 18 тысяч рублей из городской казны.

Этой суммы хватило, чтобы возбудить уголовные дела по части 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Максимальная санкция в данном случае предусматривает до года лишения свободы.

Уголовное дело направлено Нефтеюганскому межрайонному прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, за последнее время это уже второй нефтеюганский вице-мэр, который «утратил доверие» главы города Сергея Дегтярева. Месяц назад из горадминистрации попросили Сергея Лагойду за то, что он забыл указать в своей декларации о доходах один из банковских счетов.

Впрочем, в мэрии Нефтеюганска, похоже, что проблемы с законом носят системный характер. По данным прокуратуры, к примеру, в смысле исполнения антикоррупционного законодательства нефтеюганские чиновники (вплоть до вице-мэров) регулярно забывали вносить в соответствующие справки данные о своих доходах, или предоставляли ложные сведения о доходах своих и супругов. Так что часть сотрудников мэрии прокуратура уже привлекла к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по итогам серии проверок, надзорное ведомство сообщает о множестве нарушений в сфере обеспечения нефтеюганцев жильем, вопросах обслуживания и содержания дорог и так далее.

Местные общественники, изучив данные прокуратуры, были настолько возмущены, что сейчас активисты различных объединений и представители оппозиционных политических партий инициируют серию протестных акций с требованием отправить главу города Дегтярева в досрочную отставку.

Нефтеюганск, Святослав Булгарин

Нефтеюганск. Другие новости 25.03.20

Коммунисты отказались сотрудничать с общественной палатой на голосовании по поправкам в Конституцию. / «Славнефть» привлекли к ответственности за загрязнение окружающей среды. / Полицейские поймали убийцу лося: браконьеру грозит до 2 лет колонии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»