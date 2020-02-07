В Югре не заметили пуска ракеты «Союз»: «Все было тихо, сигналов не поступало»

Первый пуск ракеты-носителя «Союз» в 2020 году прошел в штатном режиме. Так что и в Югре, где по данным Роскосмоса, должны были упасть ступени ракеты, все обошлось без происшествий.

Пуск космического аппарата с 34 телекоммуникационными спутниками состоялся этой ночью с космодрома «Байконур». Старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме. После отделения головной части разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение аппаратов на заданную орбиту. В течение следующих 3,5 часов британские спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета последовательно отделялись от разгонного блока. Спутники уже выведены на орбиту.

Территорией, где, вероятнее всего, упадут ступени ракеты, должны были стать малонаселенные территории Кондинского района Югры. Местная администрация, ссылаясь на Роскосмос, предупреждала жителей, что части аппарата упадут в юго-западной части района, в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума и до границы с Таборинским районом Свердловской области. В связи с этим администрация района просила жителей ограничить в указанные даты доступ и нахождение в лесу, на автодорогах, лесосеках, избушках в ночное время.

И, по-видимому, жители района прислушались к предупреждениям. По крайней мере, в администрации агентству сообщили, что никаких сигналов о падении ступеней ракеты в администрацию не поступало: «Нет, никто ничего не видел, все было тихо, сигналов не поступало».

В окружном МЧС также отметили, что пуск «Союза» для региона остался незамеченным. «Если бы произошло что-то нестандартное, то информация, конечно бы, появилась. Не говоря уже о чрезвычайных ситуациях», – подчеркнули в МЧС.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

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