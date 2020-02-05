Роскосмос готовится к посадке космонавтов и запуску ракеты, части которой упадут в Кондинском районе

У госкорпорации Роскосмос на завтра запланирована необычайно насыщенная программа. Во-первых, днем ждут посадки космонавтов с Международной космической станции, а во-вторых, в ночь на 7 февраля планируется пуск ракеты-носителя с телекоммуникационными спутниками, сообщили агентству в пресс-службе Роскосмоса.

«Это, действительно, необычное стечение обстоятельств», – отмечают в корпорации.

В соответствии с программой полета МКС на 6 февраля 2020 года запланирована посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-13». Он доставит на Землю экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова, астронавта ESA Луки Пармитано и астронавта NASA Кристины Кук. По информации корпорации, посадка будет осуществлена на территории Казахстана.

Кроме того, в ночь с 6 на 7 февраля с территории космодрома «Байконур» запланирован запуск непилотируемой ракеты-носителя «Союз» с телекоммуникационными спутниками в рамках реализации программы OneWeb. Стоит отметить, что компания OneWeb – конкурент SpaceX, она планирует развернуть группировку из большого количества спутников, что позволит предоставить доступ к широкополосному доступу в сети для пользователей по всему миру. Роскосмос подписал контракт на запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb в 2015 году. Ракеты будут отправляться в космос с космодромов «Куру», «Байконур», «Восточный» (17 пусков будет реализовано с российских площадок).

Как рассказали «Новому Дню» в корпорации, первый запуск носителей со спутниками прошел в прошлом году с космодрома во французской Гвинее (Куру). Теперь на очереди «Байконур», впоследствии к запускам подключится и «Восточный». Всего в рамках программы OneWeb предполагается вывести на орбиту планеты порядка 600 спутников.

Активность Роскосмоса коснется и уральского региона – в частности, Кондинского района Югры. Местная администрация предупредила жителей, что на территории района, по данным Роскосмоса, планируется падение отделяющейся части взлетающей ракеты-носителя. Ориентировочно в 02 часа 42 минуты местного времени (резервные даты пуска с 8 по 12 февраля 2020 года в 02 часа 42 минуты местного времени).

Речь идет о следующих населенных пунктах: Ягодный, Леуши, Лиственичный, Междуреченский (районный адмцентр), Мортка, Куминский. Также потенциальная зона риска – это юго-западная часть Кондинского района, в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума и до границы с Таборинским районом Свердловской области. В связи с этим администрация района просит жителей ограничить в указанные даты доступ и нахождение в лесу, на автодорогах, лесосеках, избушках в ночное время.

Стоит отметить, что примерно из 30 800 жителей Конды более 14 процентов составляют представители коренных малых народов Севера (один из крупнейших муниципалитетов Югры по этому показателю). Это почти 3 700 – манси, более 1 400 ханты и 20 ненцев, которые как раз предпочитают преимущественно лесной образ жизни и собрать их в более-менее крупные кондинские населенные пункты вряд ли получится. Впрочем, возможно, опасность не так уж и велика, и местные жители получат лишь новые впечатления.

Как сообщили агентству в местной администрации, здесь не припомнят ни падения частей ракет-носителей на территории района, ни столь грозных предупреждений от Роскосмоса о планируемом падении.

Москва, служба информации

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