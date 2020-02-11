Ипотечницы Югры вновь объявляют голодовку: «Комарова не выполнила свои обещания»

Активистки движения «Сургут для детей» и их союзники создают новую общественную организацию под брендом «Мы правы». И в новом объединенном межмуниципальном формате они намерены продолжать борьбу с ипотечным произволом окружных властей.

В частности, как рассказали агентству в «Мы правы», через пару недель активистки планируют начать новую громкую протестную акцию – и объявить голодовку.

Напомним, «Сургут для детей» («Мы правы») отстаивает интересы тех, кто несколько лет назад включился в программы, стимулирующие покупку жилья. В 2006 году, чтобы улучшить показатели по региональной застройке, местные власти пообещали людям множество всяких льгот (субсидии на детей, компенсацию процентной ставки – КПС и т.п.) при приобретении жилья в ипотеку. Показатели улучшили, но в позапрошлом году все эти льготные программы по формальным признакам начали сворачивать. То есть люди набрали ипотечных кредитов по довольно высоким процентным ставкам и остались один на один с банками без субсидий и КПС. Этот вызвало у людей, а в подобных программах приняли участие 67 тысяч человек, недоумение и протест.

Одной из самых заметных протестных акций объединения стала голодовка в начале сентября прошлого года. Тогда с ипотечницами практически сразу связались самые высокие представители местных органов власти и пообещали решить все проблемы активисток. По итогам акции часть требований протестанток действительно удовлетворили, а по остальным вопросам (в частности, по возврату КПС) тему, очевидно, решили заволокитить.

Таким образом, руководство региона включило вполне рабочую схему: одним что-то дать, другим пообещать, третьих запугать, в итоге разделить протест, ну а в отношении остальных отсрочка – лучшая форма отказа.

В течение прошлого года с ипотечниками встречались разные представители властей – омбудсмен, замгубернатора, глава департамента строительства. Но каких-то ощутимых результатов эти встречи не принесли.

Последней каплей стала встреча с омбудсменом Натальей Стребковой в середине декабря прошлого года с активистками из Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и других территорий округа. Как считают в организации «Мы правы», мероприятие было безрезультатным и бессмысленным – уполномоченный по правам человека заявила, что законных оснований для поддержки ипотечниц у руководства региона нет, да и по большому счету они обманщицы. Тем самым омбудсмен приблизила еще на шаг начало жестокого протеста со стороны активисток.

«12 декабря у нас была последняя встреча с Комаровой. Там было сказано, что в течение месяца будут выработаны какие-то решения и организована новая встреча с губернатором. Общались со Стребковой, там было озвучено, что поддержку получат какие-то социально незащищенные группы граждан, а остальные остаются за бортом. Встречу с губернатором никто так и не организовал. Комарова не выполнила свои обещания. Так что ориентировочно 21 февраля мы выходим на голодовку. Люди просто устали от бесконечного вранья», – говорят в «Мы правы».

Сургут, Святослав Булгарин

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