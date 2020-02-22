К голодающим ипотечницам прибыли ио главы Сургута и замгубернатора, ждут главу ипотечного агентства (ФОТО)

Местные власти по итогам первого дня голодовки отреагировали на протестную акцию активисток движения «Мы правы». К ним прибыл замгубернатора Югры Андрей Зобницев и ио главы Сургута Алексей Жердев. Стороны почти два часа обсуждали проблемы ипотечниц.

Как рассказали «Новому Дню» в «Мы правы», в итоге переговорщики остались на промежуточных позициях и решили дождаться главу ипотечного агентства Югры Евгения Чепеля, которого Зобницев вызвал в Сургут, так как сам вице-губернатор был не способен ответить на все интересующие голодающих активисток вопросы.

При этом в «Мы правы» подчеркнули, что вне зависимости от результатов переговоров с Зобницевым-Жердевым-Чепелем, они, тем не менее, ждут на беседу главу региона Наталью Комарову. До позитивных итогов обсуждения их проблем с Комаровой голодовка продолжается. В арендованном для акции офисе находятся 12 женщин. Голодовку они начали вчера днем, женщины чувствуют себя пока хорошо.

Стоит отметить, что параллельно с переговорами в Сургуте проходил массовый пикет сторонников ипотечниц. В сквере у ТЦ «Богатырь» (31 микрорайон) собралось около 40 пикетчиков, которые требовали от властей удовлетворить все условия голодающих югорчанок.

Напомним, что «Мы правы» требуют вести переговоры только с Комаровой, выплатить деньги КПС-никам с которых уже взяли деньги по исполнительным листам, отозвать все исполнительные листы и решить все проблемы ипотечников в досудебном порядке.

Подробнее о требованиях участниц акции и ситуации, вынудившей женщин пойти на голодовку, – читайте здесь.

Сургут, Святослав Булгарин

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