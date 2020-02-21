Первый день голодовки ипотечниц в Сургуте: протестующих посетили медики, полиция и замгубернатора

Сургут (Новый День, Святослав Булгарин) –Ипотечницы Югры из движения «Мы правы» сегодня начали ранее анонсированную голодовку против жилищной политики властей Югры и конкретно губернатора округа Натальи Комаровой.

Как рассказали «Новому Дню» участницы акции, ядро «голодного» протеста на данный момент уже сформировалось. «Начинали мы сегодня днем вдесятером, а потом к нам после работы присоединились еще две активистки. Они также остаются с нами до победного конца. Сейчас нас двенадцать. К нам приезжали медики, осмотрели нас, но пока мы все здоровы и чувствуем себя нормально. Была полиция, записали наши данные. Приезжала замглавы Сургута, посмотрела и уехала. От губернатора пока никакой реакции мы не увидели», – говорят в «Мы правы».

Участницы акции протеста в возрасте от 30 до 43 лет голодают в 33 микрорайоне Сургута в арендуемом за свой счет офисе. Здесь они подготовили переговорные площадки и спальные места.Пок а договор аренды они заключили на неделю, но готовы в случае необходимости к пролонгации. Голодовка «с водой», так что активистки пока не прибегли к самой жесткой форме протеста.

Напомним, «Мы правы» отстаивает интересы тех, кто несколько лет назад включился в программы, стимулирующие покупку жилья. В 2006 году, чтобы улучшить показатели по региональной застройке, местные власти пообещали людям множество всяких льгот (субсидии на детей, компенсацию процентной ставки – КПС и т.п.) при приобретении жилья в ипотеку. Показатели улучшили, но в позапрошлом году все эти льготные программы по формальным признакам начали сворачивать. Люди набрали ипотечных кредитов по довольно высоким процентным ставкам и остались один на один с банками без субсидий и КПС. Этот вызвало у людей, а в подобных программах приняли участие 67 тысяч человек, недоумение и протест.

Одной из самых заметных протестных акций объединения стала голодовка в начале сентября прошлого года. Тогда к ипотечницам практически сразу прибежали самые высокие представители местных органов власти и пообещали решить все проблемы активисток. По итогам акции часть требований протестующих действительно удовлетворили, а по остальным вопросам (в частности, по возврату КПС) тему, очевидно, решили заволокитить. В течение прошлого года с ипотечниками встречались разные представители властей – омбудсмен, замгубернатора, глава департамента строительства. Но каких-то ощутимых результатов эти встречи не принесли.

Губернатор Комарова в свою очередь также нарушила свои обещания – в процессе серии переговоров с ипотечницами досконально разобраться в их проблемах и эти проблемы решить.

Так что «Мы правы» решились на продолжение смертельно опасной протестной акции – голодовку, которая сегодня днем и стартовала в Сургуте.

«Новый День» продолжает следить за конфликтом местных властей с обманутыми ипотечниками Югры.

Югра. Другие новости 21.02.20

Югорчанин убил мать, попытался покончить с собой, поджег квартиру, выпрыгнул в окно и повис на дереве. / Губернатор Комарова попыталась предотвратить голодовку ипотечниц – безуспешно. / В голодовке против ипотечной политики губернатора Комаровой примут участие до 10 женщин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»