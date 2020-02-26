Ипотечницы Югры встретились с губернатором Комаровой: договорились, что проведут аудит постановлений кабмина

Активистки из движения «Мы правы» сегодня провели очередной раунд переговоров с губернатором Югры Натальей Комаровой. Стороны договорились, что надзорные органы организуют дополнительные проверки законности отдельных постановлений правительства округа в отношении региональных льготных ипотечных программ.

Напомним, что сегодняшняя встреча стала результатом громкой протестной акции, которую ипотечницы провели на прошлой неделе в Сургуте. Тогда 12 женщин из «Мы правы» в возрасте от 30 до 43 лет в пятницу 21 февраля объявили голодовку в связи с несогласием с ипотечной политикой властей ХМАО. Они требовали выплатить деньги КПС-никам (участники программы, предусматривающей компенсации процентной ставки) с которых уже взяли деньги по исполнительным листам, отозвать все исполнительные листы и решить все проблемы ипотечников в досудебном порядке. Также одним из пунктов в списке требований «Мы правы» прописали обязательную встречу с губернатором Комаровой.

В связи с ухудшением состояния здоровья участниц акции 23 февраля голодовка была завершена. «У девочек на третий день уже накопились проблемы с давлением и уровнем сахара. Так что не раз обращались к медикам», – сообщили «Новому Дню» в «Мы правы». К тому же представители правительства сообщили о том, что 26 числа глава округа готова к переговорам с активистками.

В ходе сегодняшней встречи стороны достигли пусть минимального, но взаимопонимания. «Практически все наши требования и аргументы Наталья Комарова вежливо отмела, но некоторый позитивный итог все-таки есть. Дело в том, что все предыдущие наши встречи мы не могли получить ни одного документа, нам не давали ничего конкретного. Сейчас мы договорились, что нам дадут итоги прокурорских проверок по заявлениям ипотечников. Мы их изучим и подготовим дополнительные заявления по принятым ранее постановлениям правительства по льготам по ипотеке. Надзорные органы должны будут оценить – были ли факты ухудшения положения участников льготных программ по итогам обновления этих постановлений. Если эти факты установят, то значит эти постановления вступают в противоречие с федеральным законодательством и должны быть опротестованы», – считают в «Мы правы».

Так что впереди у активисток много бумажной работы, и в движении особо подчеркнули, что ранее обратились за поддержкой к представителям всех четырех парламентских политических партий. Однако пока на их обращение отреагировали лишь в ЛДПР. Либерал-демократы пообещали помочь «Мы правы» в их борьбе за ипотечные права.

Сургут, Святослав Булгарин

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