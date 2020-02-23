Голодающие женщины Югры приостановили протест: Комарова должна будет разобраться с Ипотечным агентством округа

Голодающие активистки из Югры, объединившиеся в движение «Мы правы», приняли решение приостановить свою протестную акцию. Причины две – состояние здоровья протестующих и обещания властей.

«У девочек на третий день уже накопились проблемы с давлением и сахаром. Так что не раз обращались к медикам», – сообщили «Новому Дню» в «Мы правы».

Второй момент – согласно предварительной договоренности с представителями властей, 26 февраля губернатор округа Наталья Комарова готова будет обсудить вопрос о создании совместной комиссии (активистки, юристы, чиновники, возможно, будут привлечены и соответствующие надзорные ведомства) о проверке деятельности Ипотечного агентства Югры. Агентство должны будут проверить – как в смысле корректности правоотношений с ипотечниками, так и в смысле целевого расходования бюджетных средств.

Также стороны, как предполагается, договорятся и о сроках проверки. По итогам совместного аудита «Мы правы» будут планировать свои дальнейшие действия.

Напомним, 12 женщин из «Мы правы» начали голодовку в пятницу 21 февраля днем. Таким образом они выступают против ипотечной политики властей Югры, которые, по мнению активисток, фактически обманули сотни, если не тысячи, ипотечников ХМАО, и требуют переговоров лично с губернатором Натальей Комаровой.

«Мы правы» также считают, что власти должны выплатить деньги КПС-никам (льготники по программе компенсации процентной ставки), с которых уже взяли деньги по исполнительным листам, отозвать все исполнительные листы и решить все проблемы ипотечников в досудебном порядке.

Сургут, Святослав Булгарин

Сургут. Другие новости 23.02.20

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