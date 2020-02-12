Сургутские трассы унесли жизни еще трех человек: двух женщин и мужчины

На трассах в Сургутском районе за минувшие сутки погибли еще три человека. Это две женщины и мужчина, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

Напомним, что накануне днем, в 12:50 на автодороге Сургут – Нижневартовск произошла масштабная авария, в которой погибли два полицейских и еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Между тем, по данным полиции, примерно в это же время смертельные ДТП случились еще на двух сургутских трассах. Так в 12 часов 05 минут на 134 км автодороги Сургут – Когалым, в Сургутском районе, произошло столкновение «Рено» под управлением мужчины 1979 года рождения и «КС 55713-5» (автокран) под управлением мужчины 1982 года рождения.

В результат дорожно-транспортного происшествия водитель «Рено» и его пассажир, женщина 1981 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Чуть позже в 13 часов 10 минут на 44 км автодороги Сургут – Лянтор, также в Сургутском районе, столкнулись «Дэу Нексия» под управлением мужчины 1966 года рождения и «КамАЗ» под управлением мужчины 1985 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «Дэу», женщина 1975 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Всего за прошедшие сутки на территории округа было зарегистрировано 11 ДТП, в которых 5 человек погибли и 17 – получили травмы.

Сургут, Святослав Булгарин

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