Интернет-воина, который оскорблял чеченцев, поймали и жестоко избили

Скандальное видео распространяется в социальных сетях Югры. На картинке парень, внешне похожий на уроженца Кавказа, избивает молодого человека, лицо которого сложно разглядеть, так как он этим окровавленным лицом уткнулся в снег.

По версии, изложенной в ролике, избиваемый оскорблял чеченских девушек в интернете и утверждал, что в драке один на один чеченцы всегда «включают заднюю». Видео снимал человек, который комментировал происходящее на, по-видимому, чеченском языке. В этих репликах звучит и место событий – Сургут.

Агрессор регулярно предлагает своей жертве выйти с ним один на один, чтобы выяснить, кто «включает заднюю», и сопровождает свои предложения сильными ударами ногами по голове интернет-воина. Тот категорически не хочет выяснять что-либо насчет «задней», и лежит в позе эмбриона, извиняясь и умоляя оставить его в покое. Судя по видео, избиение продолжалось почти две минуты.

Сургут, Святослав Булгарин

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