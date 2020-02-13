Конфликт чеченцев с интернет-воином власти назвали провокацией: «Чтобы разжечь национальную рознь»

Представители руководства Сургута и местной чеченской общины назвали провокацией распространение ролика, где уроженец Чечни избивает молодого человека, за то, что тот оскорблял чеченских девушек и парней в интернете.

Напомним, видео стало распространяться в социальных сетях ХМАО пару дней назад. На картинке парень, внешне похожий на уроженца Кавказа, избивает молодого человека, лицо которого сложно разглядеть, так как оно окровавлено и он лежит в снегу.

По версии, изложенной в ролике, избиваемый оскорблял чеченских девушек в сети и утверждал, что в драке один на один чеченцы всегда «включают заднюю». Видео снимал человек, который комментировал происходящее на своем родном языке. В этих репликах звучит и место событий – Сургут.

Агрессор регулярно предлагает своей жертве выйти с ним один на один, чтобы выяснить – кто «включает заднюю», и сопровождает свои предложения сильными ударами ногами по голове интернет-воина. Но тот выяснять что-либо отказывается, извиняется и просит оставить его в покое. Судя по видео, избиение продолжалось почти две минуты.

Между тем, по словам представителей местной власти, распространение данного ролика – это классический вброс.

«Видео датируется двух- или трехлетней давностью. С тех пор конфликт был исчерпан, а соответствующие меры к участникам были приняты. Для чего сейчас было необходимо это видео вбрасывать в сеть – вопрос. Мы знаем, что вопросом занимаются правоохранительные органы – это их компетенция. Что касается нашего мнения, это однозначно провокация», – заявил в ходе общения с прессой советник главы Сургута Александр Оверчук, подчеркнув, что степень ответственности тех, кто распространил ролик в соцсети, определят правоохранительные органы.

Кроме того, на пресс-конференции выступил и председатель сургутской общественной организации, чечено-ингушского культурного центра «Вайнах» Бислан Махмудов.

«Это видео где-то трехлетней давности. С этим молодым человеком я провел воспитательную работу. Этого молодого человека в Сургуте нет уже давно, он не живет в Сургуте… Я считаю это провокацией. Сами подумайте, коллеги, три года прошло – кому это нужно было? Значит, кому-то это на руку. Кому-то на руку, чтобы разжечь национальную рознь», – уверен Махмудов.

Сургут, Святослав Булгарин

Сургут. Другие новости 12.02.20

Мошенник представился главой ГИБДД и развел юриста на 70 тысяч рублей. / Интернет-воина, который оскорблял чеченцев, поймали и жестоко избили. / Сургутские трассы унесли жизни еще трех человек: двух женщин и мужчины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»