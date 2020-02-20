Депутаты Советского выразили вотум недоверия мэру Набатову за «деградацию управления»

Депутаты Советского района Югры на прошедшем накануне заседании фактически выразили вотум недоверия главе района Игорю Набатову. Народные избранники отказались принимать отчет Набатова о проделанной работе за 2019 год и жестко раскритиковали экономическую и социальную политику чиновника.

Как рассказал агентству участник совещания, на заседании представительного органа Советского района прозвучало, что на момент рассмотрения отчета не был оценен ни один показатель, раскрывающий деятельность администрации района в 2019 году. Так не были представлены к рассмотрению и оценке ни итоги социально-экономического развития района за 2019 год, ни отчеты по исполнению муниципальных программ, ни отчет об исполнении бюджета Советского района за 2019 год. Народные избранники интересовались, насколько корректным докладчик считает выносить на суд депутатов отчет о своей деятельности, не предоставив при этом не одного сопутствующего документа.

В бюджетной сфере у депутатов возникло еще больше вопросов. В докладе указано, что в 2019 году зафиксированы рост доходов бюджета Советского района, оптимизация расходов, снижение муниципального долга. При этом 2020 год Советский район вошел с муниципальным долгом более 350 миллионов рублей, а в декабре 2019 года казначейские счета района были опустошены настолько, что пришлось привлекать дополнительный кредит коммерческого банка в сумме 50 миллионов рублей, иначе район не смог бы выполнять даже неотложные обязательства.

«Теперь у нас долг по коммерческому кредиту составляет 200 миллионов рублей и источники его погашения очень туманны, – говорит собеседник «Нового Дня». – Кроме того, напомню, что нынешняя администрация входила в процесс управления районом, имея наследственный долг 150 миллионов рублей. Сегодня долг 350 миллионов рублей. В два с лишним раза больше. То есть ситуация по долгам просто катастрофическая».

Кроме того, в отчете упоминается предприятие ЗАО «ЛюксЭнергоСтрой» и ООО «Энерго-Ук», вовсю работающим на благо Советского района. При этом ЗАО «ЛюксЭнергоСтрой» ликвидировано в 2018 году, а предприятие с названием ООО «Энерго-Ук» никогда не существовало, во всяком случае, реестровые сайты ничего о нем не знают. Это к теме о достоверности отчета, отметили на заседании.

Также претензии были высказаны по поводу образования, здравоохранения, ЖКХ, строительству жилья. Стоит отметить, что на заседание райдумы были приглашены коллеги из окружного парламента, чтобы информация о деятельности Набатова не застряла на местном уровне.

В итоге отчет главы района так и не получил необходимых 8 голосов за (из состава в 14 депутатов) и теперь руководство района пытается в срочном порядке собрать внеочередное заседание думы, чтобы все-таки продавить необходимое чиновникам решение.

«Как оценил происходящее в Советском министр финансов округа – это деградация управления. Что же, теперь у правительства области есть все основания, чтобы с этой деградацией разобраться», – заявил участник совещания.

Остается отметить, что очередные выборы главы Советского запланированы на весну 2021 года, а выбирать руководителя района будет дума существующего состава.

Советский, Святослав Булгарин

Советский. Другие новости 19.02.20

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