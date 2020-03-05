Главе Советского Набатову второй раз подряд выразили вотум недоверия: дальше – требование отставки

Депутаты думы Советского района Югры второй раз подряд не приняли отчет главы муниципалитета Игоря Набатова о работе горадминистрации в 2019 году. Как говорят представители оппозиции в думе, таким образом Набатов еще на шаг приблизился к своей досрочной отставке.

Расклад сил в думе Советского следующий: из 14 народных избранников 10 – представители ЕР, 2 – КПРФ, 1 – СР и 1 – самовыдвиженец. Первое рассмотрение отчета Игоря Набатова состоялось 19 февраля этого года.

Тогда на заседании представительного органа Советского района прозвучало, что на момент рассмотрения отчета не был оценен ни один показатель, раскрывающий деятельность администрации района в 2019 году. Так не были представлены к рассмотрению и оценке – ни итоги социально-экономического развития района за 2019 год, ни отчеты по исполнению муниципальных программ, ни отчет об исполнении бюджета Советского района за 2019 год. Народные избранники интересовались, насколько корректным докладчик считает выносить на суд депутатов отчет о своей деятельности, не предоставив при этом не одного сопутствующего документа.

Кроме того, даже если не брать чисто формальную сторону вопроса, депутаты жестко раскритиковали экономическую и социальную политику главы администрации. В итоге отчет Набатова так и не получил необходимых 8 голосов за (большинство из состава в 14 депутатов) – не хватило голосов нескольких отсутствующих единороссов. Тогда руководство района объявило о намерении собрать внеочередное заседание думы, чтобы все-таки продавить необходимое чиновникам решение.

Накануне, 4 марта, и состоялось это внеочередное заседание думы Советского, и на этот раз удалось собрать практически всех представителей ЕР – 9 из 10 (Ирина Ермолаева не смогла прийти по семейным обстоятельствам). Казалось бы, победа близко, но в думу не явились представители оппозиции от КПРФ и СР. То есть с учетом присутствия на заседании самовыдвиженца Сергея Яковкина, кворум (из 10 необходимых депутатов) оказался на скользкой грани.

Между тем заседание было открыто, повестка утверждена (из одного вопроса – об отчете Набатова), но процесс с этой грани все-таки соскользнул. Самовыдвиженец Яковкин заявил, что свое отношение и мнение к качеству работы руководства муниципии он не изменил и слушать отчет не будет, а затем демонстративно покинул зал заседаний. Кворум был сорван.

Спикер Светлана Озорнина была вынуждена извиниться перед представителями прокуратуры и другими приглашенными и распустить депутатское собрание.

«Позиция коллеги вполне понятная. Первый отчет был никуда не годен. Свое мнение мы еще тогда в феврале огласили предельно внятно. Однако в администрации выводов, очевидно, не сделали. Решили, что все это технические нюансы, сейчас лояльных депутатов нагоним – и все будет в порядке. Однако вопрос-то на самом деле сущностный – о качестве работы руководства района. Никаких поправок нм по этому поводу не предоставили, позицию не изменили. Так что мы даже не пошли на заседание. А Сергей Владимирович (Яковкин), очевидно, также понял, что реакции на наши замечания не будет никакой, и покинул заседание», – рассказал «Новому Дню» депутат от КПРФ в думе Советского Алексей Меняйленко.

О дате очередной попытки Игоря Набатова провести свой отчет через думу пока ничего не известно. Но Алексей Меняйленко уверен, что глава района накануне сделал хороший шаг на пути к досрочному сложению полномочий. «Дальше по логике идет требование отставки», – отметил Меняйленко.

Также стоит отметить, что даже если Набатов как-то удержится на своем посту, очередные выборы главы Советского запланированы на весну 2021 года, а выбирать руководителя района будет дума существующего состава.

Радужный, Святослав Булгарин

Радужный. Другие новости 05.03.20

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