В голодовке против ипотечной политики губернатора Комаровой примут участие до 10 женщин

В завтрашней протестной акции представительниц движения «Мы правы» примут участие до 10 жительниц Югры. Свою голодовку они планируют начать днем и организовать онлайн трансляцию протеста.

Напомним, «Сургут для детей» («Мы правы») отстаивает интересы тех, кто несколько лет назад включился в программы, стимулирующие покупку жилья. В 2006 году, чтобы улучшить показатели по региональной застройке, местные власти пообещали людям множество всяких льгот (субсидии на детей, компенсацию процентной ставки – КПС и т.п.) при приобретении жилья в ипотеку. Показатели улучшили, но в позапрошлом году все эти льготные программы по формальным признакам начали сворачивать. То есть люди набрали ипотечных кредитов по довольно высоким процентным ставкам и остались один на один с банками без субсидий и КПС. Этот вызвало у людей, а в подобных программах приняли участие 67 тысяч человек, недоумение и протест.

Одной из самых заметных протестных акций объединения стала голодовка в начале сентября прошлого года. Тогда к ипотечницам практически сразу прибежали самые высокие представители местных органов власти и пообещали решить все проблемы активисток. По итогам акции часть требований протестанток действительно удовлетворили, а по остальным вопросам (в частности, по возврату КПС) тему, очевидно, решили заволокитить.

В течение прошлого года с ипотечниками встречались разные представители властей – омбудсмен, замгубернатора, глава департамента строительства. Но каких-то ощутимых результатов эти встречи не принесли.

Последней каплей стала встреча с омбудсменом Натальей Стребковой в середине декабря прошлого года с активистками из Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и других территорий округа. Как считают в организации «Мы правы», мероприятие было безрезультатным и бессмысленным – уполномоченный по правам человека заявила, что законных оснований для поддержки ипотечниц у руководства региона нет, да и по большому счету они обманщицы. Тем самым омбудсмен приблизила еще на шаг начало жестокого протеста со стороны активисток.

«12 декабря у нас была последняя встреча с Комаровой. Там было сказано, что в течение месяца будут выработаны какие-то решения и организована новая встреча с губернатором. Общались со Стребковой, там было озвучено, что поддержку получат какие-то социально незащищенные группы граждан, а остальные остаются за бортом. Встречу с губернатором никто так и не организовал. Комарова не выполнила свои обещания. Люди просто устали от бесконечного вранья», – говорят в «Мы правы».

Как рассказали агентству в «Мы правы», сегодня протестантки провели одиночный пикет в Сургуте и передали требования в письменном виде к губернатору округа Наталье Комаровой в администрацию города.

В частности ипотечницы требуют вести переговоры только с Комаровой, выплатить деньги КПС-никам, с которых уже взяли деньги по исполнительным листам, отозвать все исполнительные листы и решить все проблемы ипотечников в досудебном порядке.

Завтра, голодовка стартует в арендуемом офисе в Сургуте в 14:00. А послезавтра в городе пройдет массовый пикет ипотечников в поддержку голодающих. О своем намерении поддержать протест также заявили представители общественных организаций, партий и движений.

К примеру, вывести вопрос на федеральный уровень собираются представители «Новой России».

«Голодовка – это крайняя степень отчаяния. И в ХМАО эта форма протеста стала практически перманентной, но пока безрезультативной. Мы сейчас однозначно работаем над широкой федеральной оглаской сложившейся ситуации. Объективно понятно, что Комарова может найти пути решения этой проблемы для тысяч семей. Не усугублять их и без того не легкое положение. Но личной инициативы от нее мы не видим. Соответственно, будем доводить до того, что ей уже сверху рекомендуют взяться за голову. Ну, либо, одним из вероятных сценариев, на мой взгляд, является судьба экс-губернатора Левченко. Где за него работать начал федеральный центр. Ибо сам бывший глава ни в какую не мог заставить себя трудиться в интересах населения», – заявила в беседе с корреспондентом агентства лидер «Новой России» Алина Жестовская.

Сургут, Святослав Булгарин

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