Губернатор Комарова попыталась предотвратить голодовку ипотечниц – безуспешно

Губернатор Югры Наталья Комарова попыталась предотвратить голодовку обманутых ипотечниц из движения «Мы правы», но, как сообщили агентству общественницы, – акция состоится.

По их информации, после того, как стало понятно, что голодовка совершенно точно начнется сегодня, 21 февраля, чиновники из правительства округа стали обзванивать активисток из «Мы правы» и приглашать на видеоконференцию с губернатором 26 февраля.

«После сообщения о голодовке департамент строительства начал звонить участникам и приглашать на видеоконференцию на следующей неделе с Комаровой. Мы спросили: «Вы знаете, что сегодня начнется голодовка?» Нам ответили: «Да». Тогда мы задали вопрос: «Это для предотвращения голодовки?» На что сотрудник департамента строительства ответила: «Видимо, да». Мы им дали четко понять, что голодовка состоится», – говорят в «Мы правы».

«Боже мой! За такое время уже можно было тысячу раз придумать решение проблемы, а не тянуть резину. Для чего эти встречи? К чему они приводят! Ни к чему. Пустая трата времени», – комментируют ситуацию ипотечницы.

Напомним, что накануне протестантки провели одиночный пикет в Сургуте и передали требования в письменном виде Наталье Комаровой в администрации города.

В частности «Мы правы» требуют вести переговоры только с Комаровой, выплатить деньги КПС-никам, с которых уже взяли деньги по исполнительным листам, отозвать все исполнительные листы и решить все проблемы ипотечников в досудебном порядке.

Сегодня голодовка стартует в арендуемом офисе в Сургуте в 14:00. А завтра в городе пройдет массовый пикет ипотечников в поддержку голодающих.

Сургут, Святослав Булгарин

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