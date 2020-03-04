Власти Мегиона не пожелали слушать отчет прокурора о коррупции чиновников и неэффективных бюджетных тратах (Документы)

Руководство югорских муниципалитетов, очевидно, не хочет слушать прокурорские оценки их работы по итогам года. Вслед за Нефтеюганском хитрую схему по уходу от этой неприятной процедуры придумали и в Мегионе.

Напомним, ранее «Новый День» писал, что в Нефтеюганске на заседании местной думы отчет местного главы Сергея Дегтярева одобрили до заслушивания отчета Счетной палаты и прокуратуры. Позитивный доклад мэра депутатов устроил. Выступившие позже представители прокуратуры и СП представили огромное количество данных о незаконных, неэффективных, некомпетентных действиях местной власти по самому широкому спектру деятельности чиновников. Местные оппозиционеры, опираясь на эту информацию, собирают масштабный митинг с требованием отставки Дегтярева, который намерены провести на следующей неделе.

Между тем, в Мегионе власти поступили еще циничнее – они просто не стали слушать данные прокуратуры. «Информацию прокурора города о состоянии законности на территории города Мегиона за 2019 год аппарат Думы зарегистрировал 14 февраля 2020 года. Глава города Олег Дейнека отчитался о результатах деятельности главы города Мегиона и администрации города Мегиона за 2019 год 20 февраля 2020г. Информацию прокурора аппарат думы разослал депутатам 25 февраля, то есть на 12 день после получения. И через 5 дней после того как на думе отчитался глава города», – рассказал агентству депутат думы Мегиона Халид Таги-заде.

Отчет главы города

В остальном ситуация Нефтеюганска и Мегиона очень похожи – позитивный отчет местного мэра об успехах в работе и жесткая оценка деятельности чиновников со стороны прокуратуры.

В отчете надзорного ведомства о состоянии дел в Мегионе перечислены основные проблемы муниципалитета по итогам 2019 года – коррупция, сбои в реализации нацпроектов, государственных и муниципальных программ и жилье. В сфере коррупции в Мегионе в прошлом году отметились 80 чиновников. При этом 36 муниципальных служащих привлекли к дисциплинарной и административной ответственности, а одного к уголовной. Еще 16 служащих поймали на предоставлении недостоверных сведений о доходах.

Расходы бюджета на реализацию нацпроектов (здравоохранение, культура, демография), а также государственных и муниципальных программ, по оценкам прокуратуры, в Мегионе обеспечиваются недостаточно. В переселении из аварийного жилья в городе нуждаются почти 2000 семей (172 дома). При этом 50 решений суда о необходимости предоставления жилья «аварийникам» не исполняются. В улучшении жилищных условия в Мегоне нуждается еще 2500 семей. Дети-сироты в 2019 году не получили ни одной квартиры, а в очереди на жилье в то же время стоял 31 ребенок, к которым в этом году прибавится еще 14. Под индивидуальное жилищное строительство в прошлом году землю получили 24 многодетных семьи Мегиона (в очереди еще 280). «Принимаемые по этому вопросу меры на существующую ситуацию влияния не оказывают», – отмечают в надзорном ведомстве. Нарушаются права несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров. Программы по противодействию экстремизму и терроризму обеспечиваются недостаточно. выявлены факты неэффективного расходования бюджетных средств.

В связи со сложившейся ситуацией представители думской оппозиции (а их в местной думе против 17 единороссов) намерены поднять вопрос о необходимости внести изменения в регламент работы думы. «Отчет прокуратуры и Счетной палаты должен заслушиваться в тот же день на том же заседании, что и годовой отчет главы города. Причем – до отчета главы города. То есть сначала надзорные органы расскажут депутатам о проблемах муниципалитета, а уже затем глава будет эти проблемы комментировать. Только в такой отчетной схеме есть хоть какая-то логика. В рамках же существующей практики, мэр устраивает презентацию своих немыслимых успехов, а данные о реальной ситуации в муниципалитете спокойно лежат под сукном, пока мэр не получит одобрение думы. Так что вопрос о внесении изменений в регламент мы обязательно поднимем, и если думское большинство понимает необходимость работы с учетом реальной обстановки, то ЕР эту инициативу поддержит», – говорят в думе Мегиона.

Мегион, Святослав Булгарин

Мегион. Другие новости 04.03.20

За убийство лосихи югорчанин получил 2 года условно и заплатит 400 тысяч рублей. / Югорчанин, вернувшийся из Вьетнама, сам себе поставил диагноз «коронавирус». / Уборка снега привела к трагедии: под колесами КамАЗа погибла женщина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»