Житель Югры забил младшего брата до смерти ножкой от стула

Житель югорского Сургута забил своего младшего брата до смерти. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

По данным ведомства, 10 марта 2020 года 39-летний обвиняемый находился в квартире одного из домов по улице Ивана Захарова в Сургуте. Квартира принадлежала его 33-летнему брату. Около трех часов ночи в ходе возникшей ссоры преступник нанес младшему брату множественные удары ножкой стула по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления и заключен под стражу.

Сургут, Святослав Булгарин

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