Житель Мегиона забил соседа ножкой от стола

Очередное убийство с использованием элементов мебели раскрыто в Югре. На этот раз в качестве оружия преступник использовал ножку от столика.

Как сообщает пресс-служба окружного СУ СКР, следствием было установлено, что 35-летний житель Мегиона в середине сентября 2019 года, поссорившись с соседом, нанес ему деревянной ножкой от столика, а затем и деревянной ручкой от швабры множественные удары по голове и туловищу. Потерпевший скончался на месте. После этого преступник вывез труп за город и сбросил его в заброшенную овощную яму.

По информации прокуратуры Югры, тревогу подняли бдительные соседи жертвы, которые обратили внимание на исчезновение мужчины и обратились в правоохранительные органы. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Дело направлено на рассмотрение в суд.

Остается напомнить, что накануне СУ СКР по ХМАО сообщал о похожем преступлении, которое произошло накануне в Сургуте. Там местный житель забил младшего брата насмерть ножкой от стула.

Мегион, Святослав Булгарин

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