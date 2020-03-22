В Югре второй случай завозного коронавируса – и опять из ЕС

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксирован второй случай подтвержденного заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает управление окружного Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в этот раз Cоvid-19 попал на территорию Югры с местным жителем, который побывал в Великобритании, Австрии и Германии. Напомним, первый случай подтвержденного коронавируса завезли в округ из Италии.

Всего в регионе на данный момент отслежено 363 человека. За последние сутки добавился 131 наблюдаемый. Зарегистрировано 10 случаев, не исключающих Cоvid-19 (с проявлением респираторного синдрома из них пять), из которых четыре вызваны другими респираторными вирусами, два – новой коронавирусной инфекцией, по остальным возбудитель устанавливается. Предписаниями должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, назначено медицинское наблюдение за 160 югорчанами. В том числе прибывших из стран с высокой заболеваемостью – 159 (за последние сутки – 68). Снято с медицинского наблюдения 133, за последние сутки – 37.

В Роспотребнадзоре напоминают, что при покупке билета на авиаперелет домашний адрес не указывается. Установление места жительства всех пассажиров, прибывающих в Югру из зарубежных поездок рейсами внутренних авиалиний, сопряжено с большими временными затратами. В этой связи в управлении просят пассажиров, прибывших рейсами:

SU 1510 Москва – Сургут 11.03.2020

SU 1514 Москва – Сургут 17.03.2020

ЮТ 253 Москва – Сургут 16.03.2020

Москва – Сургут 11.03.2020

259 Москва – Сургут 09.03.2020

SU 1510 Москва – Сургут 17.03.2020

обратиться в поликлиники по месту жительства (пребывания), для взятия под медицинское наблюдение.

Для обращений с вопросами по общим правилам профилактики коронавирусной инфекции, проведения дезинфекционных мероприятий, санитарно-карантинного контроля работает круглосуточный телефон горячей линии управления Роспотребнадзора по Югре: 8 800 350 41 86.

Сургут, Святослав Булгарин

Сургут. Другие новости 20.03.20

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