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Пятница, 20 марта 2020, 06:51 мск

Новости Югра

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Коронавирус в ХМАО югорчанка привезла из средиземноморского круиза

Коронавирусная инфекциия прибыла в Ханты-Мансийский автономный округ предположительно из Италии. Как сообщает югорское управление Роспотребнадзора, гражданка России путешествовала по Средиземному морю, и круизное судно заходило в итальянские порты. Так что, вероятно, именно в Италии и произошло инфицирование. Уже в Югре специалисты подтвердили у женщины заражение COVID-19.

Это было первое официальное подтверждение наличия инфекции на территории округа. В настоящее время пациентка изолирована, определен ее контактный круг, проводятся обследования. По данным Роспотребнадзора по ХМАО, на текущий момент в Югре отслежено 303 человека, из которых 277 прибыли из стран с высокой заболеваемостью, у 3 проявились симптомы респираторной инфекции. Под медицинским наблюдением находится 132 человека. Проверено 8 случаев, не исключающих новую коронавирусную инфекцию, из которых в 5 случаях выявлены респираторные вирусы гриппозной или негриппозной природы. Завершено медицинское наблюдение 100 человек.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

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