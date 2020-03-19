В Югре подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

Федеральное управление Роспотребнадзора сообщило о первом случае заражения коронавирусной инфекцией жителя Ханты-Мансийскогго автономного округа. По данным ведомства, из 52 случаев заражения COVID-2019 зафиксированных за последние сутки в России, один случай отмечен на территории Югры.

Местное управление Роспотребнадзора равно как и региональная власть – в рамках публикации актуальной информации о распространении коронавируса ничего о заболевшем югорчанине не сообщают. Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила на сегодняшнем совещании с руководителями предприятий округа меры по борьбе с распространением инфекции, но о проникновении вируса на территорию округа не объявляла.

Москва, Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Москва, Ханты-Мансийск. Другие новости 19.03.20

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