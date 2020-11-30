Югра обновила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

Число жертв коронавируса в Югре достигло 407 человек. В понедельник, 30 ноября, о смерти еще четверых пациентов с COVID-19 сообщил портал стопкоронавирус.рф.

Как сообщили в оперативном штабе Югры, за последние сутки в округе зафиксировано 225 новых случаев коронавируса, это самое большое количество новых случаев за последний месяц. С начала пандемии инфекция поразила 34 342 человека.

Больше всего новых заболевших в Сургуте (47 человек), Ханты-Мансийске (32 человека) и в Нягани (31 человек).

В тяжелом состоянии находится 151 пациент, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 228 человек (29 254 с начала пандемии). В самоизоляции находится 11 584 человека, 99 926 человек сняты с медицинского наблюдения.

Как писал «Новый День», на долю ХМАО на 30 ноября приходится 22% всех заболевших коронавирусом в УрФО. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, больше доля только Свердловской области (29%).

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.11.20

В ИЦК подсчитали долю заболевших коронавирусом на Урале. / В Югре мужчина забил насмерть инвалида. / Югра вплотную подошла к порогу в 400 умерших от коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»