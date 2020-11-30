В ИЦК подсчитали долю заболевших коронавирусом на Урале

В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитали, как изменился процент заболевших коронавирусом в регионах с 1 апреля. Тогда на Урале было 69 случаев коронавируса, а сейчас – 159 222.

Самая большая доля заболевших – в Свердловской области, крупнейшем регионе по числу жителей. Весной, на старте пандемии, на его долю приходилось 48% всех выявленных в УрФО случаев. К 30 ноября Свердловская область осталась на первом месте, но доля снизилась – 29%. На втором месте ХМАО – весной было выявлено 12% заболевших, теперь же – 22%. К 20 ноября 17% выявленных случаев в УрФО приходится на ЯНАО, в апреле их не было вовсе. Далее идет Челябинская область, 30% выявленных случаев на 1 апреля. При этом за прошедшие месяцы доля существенно снизилась – 16% на 30 ноября. В Тюменской области показатель изменился с 9 до 11%. В Курганской области на сегодняшний день 5% заболевших уральцев, а весной был 1%.

В ноябре прирост коронавируса в УрФО распределился так: Курганская область – 49% (2 843 случая), Тюменская область – 36% (4 868 случаев), Челябинская область – 33% (6 254 случая), ЯНАО – 28% (5 786 случаев), Свердловская область – 28% (10 114 случаев), ХМАО – 21% (6 071 случай) Всего в Уральском федеральном округе в ноябре было выявлено 35 936 случаев. Прирост составил 29%.Эо один из самых низких показателей в России, общий показатель по РФ составляет 42%.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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