Губернатор Комарова продлила самоизоляцию для стариков, беременных и «хроников»

Режим самоизоляции в Югре продлен до 31 января 2021 года. Об этом в ходе заседания оперативного штаба региона во вторник, 22 декабря, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«В настоящее время я получила целый ряд предложений, исходя из эпидситуации, они касались того, чтобы продлить режим самоизоляции для определенных категорий граждан до 31 января 2021 года», – заявила Комарова.

Режим самоизоляции касается лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в частности, сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Также требования режима самоизоляции должны соблюдать беременные женщины.

Также Комарова попросила директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского сообщить о мерах, которые нужно принять, чтобы снизить смертность от коронавируса в Югре. Как писал «Новый День», ХМАО еще 21 декабря преодолел психологическую отметку в 500 умерших от коронавируса. Это самое большое число жертв коронавируса во всей «тюменской матрешке», при этом, в округе самое большое количество больных COVID-19 сейчас находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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