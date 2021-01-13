Главный претендент на кресло мэра Сургута не заявился на конкурс

На кресло главы города Сургута претендует 61 человек. В списке, опубликованном городской думой Сургута, отсутствует экс-заместитель губернатора Натальи Комаровой, депутат окружной думы Андрей Филатов, которого называли главным фаворитом данного конкурса.

«12 января в 17.00 конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Сургута завершила прием документов. На участие в конкурсе заявилось всего 66 человек. Пять человек забрали документы», – говорится в сообщении на сайте гордумы Сургута.

Ранее «Новый День» сообщал, что на конкурс на замещение должности мэра Сургута заявились 66 кандидатов (по данным на 12 января, когда был окончен прием документов). Телеканал «Югра» сообщил об участии в конкурсе бывшего заместителя губернатора ХМАО, депутата окружной думы Андрея Филатова. Именно его называли главным претендентом на место мэра Сургута. Однако, впоследствии информация об участии Филатова в конкурсе была удалена с сайта телеканала. В итоге, в список претендентов Филатов не попал. По слухам, заявиться на конкурс ему помешала коронавирусная инфекция.

Среди конкурсантов на должность мэра Сургута – самый богатый депутат городской думы Евгений Барсов, руководитель портала «О, Сургут!» Александр Побережный и депутат тюменской областной думы, экс-кандидат в губернаторы Тюменской области, либерал-демократ Михаил Селюков.

Депутатам сургутской городской думы предстоит выбрать мэра города 18 января. Место главы города стало вакантным после того, как 9 декабря мэр Сургута Вадим Шувалов ушел в отставку по причине перехода на другую работу.

Полный список кандидатов:

1. Побережный Александр Александрович, 04.06.1993, индивидуальный предприниматель, учредитель СМИ «OMEDIA».

2. Мартышин Дмитрий Александрович, 19.08.1990, фрилансер.

3. Абдуррахманов Вадим Анверович, 01.05.1973, Региональный благотворительный фонд помощи малоимущим семьям «ТЕРРИТОРИЯ НАДЕЖДЫ», Президент фонда. Общественная деятельность: Первый секретарь Комитета Ханты-Мансийского окружного отделения Политической партии Коммунистическая Партия Коммунисты России.

4. Попов Илья Игоревич, 21.04.1990, ООО «Капитал Север Строй», генеральный директор.

5. Михайличенко Наталья Юрьевна, 26.05.1989, ООО «БОФОРТ», генеральный директор.

6. Желамский Александр Александрович, 10.09.1982, ООО «Партнер».

7. Горбатюк Алексей Андреевич, 13.09.1990, индивидуальный предприниматель, директор сетевого издания СМИ.

8. Лубягин Игорь Николаевич, 02.05.1988, временно не работает.

9. Лыгалов Виктор Валентинович, 07.12.1957, ООО «Управляющая компания «Возрождение», генеральный директор.

10. Теплов Артем Глебович, 05.02.1984, индивидуальный предприниматель.

11. Рогов Алексей Алексеевич, 07.11.1983, оператор обезвоживания и обессоливания установки 3 разряда НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз».

12. Ерышев Степан Сергеевич, 31.10.1987, НГДУ ПАО «Сургутнефтегаз», водитель вездехода.

13. Клишин Александр Сергеевич, 27.05.1991, АО «Уралсибгидрострой», заместитель директора по стратегии.

14. Сургутский Петр Юрьевич, 22.05.1994, МКУ «МФЦ» г. Сургут.

15. Барышников Андрей Алексеевич, 15.05.1995, индивидуальный предприниматель.

16. Зачепа Валентин Анатольевич, 12.08.1982, ООО «ВелСервис» начальник цеха.

17. Сабиров Марат Фаритович, 28.10.1983, МБОУДО «Центр плавания «Дельфин» г. Сургут, ведущий инженер.

18. Пахомова Мария Сергеевна, 14.04.1983, филиал ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1, аппаратчик очистки сточных вод химического цеха 3 разряда.

19. Власенко Денис Владимирович, 25.04.1981, ООО «Северстройиндустрия», директор.

20. Барсов Евгений Вячеславович, 19.01.1958, Федерация самолетного спорта Югры, президент.

21. Альмухаметов Рифат Зайнуллович, 11.02.1983, Сургутская клиническая психоневрологическая больница, медицинский психолог.

22. Узун Геннадий Андреевич, 08.10.1989, ООО Пакер Сервис, руководитель службы по гидравлическому разрыву пластов.

23. Навальнев Вячеслав Юрьевич, 30.04.1970, безработный.

24. Вязов Владислав Павлович, 21.08.1976, инженер по бурению инженерно-телеметрической службы УКРС и ПНП ПАО «Сургутнефтегаз».

25. Зиновьев Никита Викторович, 26.12.1990, безработный.

26. Старикова Наталья Александровна, 18.03.1990, АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий», руководитель центра ИТ-компетенций.

27. Колмогорцев Евгений Александрович, 29.05.1981, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

28. Александрова Оксана Сергеевна, 06.06.1986, руководитель отдела продаж, ООО «Системы ОВК».

29. Кравченко Эдуард Иванович, 08.08.1975, начальник СТО, ИП Яланецкого Ю.Ф.

30. Костылев Евгений Валерьевич, 10.07.1983, технический директор ЗАО «ГидроМонитор».

31. Мамаев Андрей Геннадьевич, 08.07.1976, ООО «Запсибтрансгаз», начальник аварийно-восстановительного поезда.

32. Смольников Андрей Валерьевич, 23.09.1973, ПАО «Сургутнефтегаз» СУБР №1, слесарь-ремонтник.

33. Сыч Алла Алексеевна, 17.04.1967, Контрольно-счетная палата Сургутского района, инспектор отдела контроля.

34. Ахметшина Анна Владимировна, 19.08.1989, бухгалтер.

35. Романов Артур Маркович, 25.01.1987, инженер ведущей службы релейной защиты и автоматики.

36. Карсанов Игорь Георгиевич, 06.02.1962, не работает.

37. Рахманалиев Азизбек Джаныбекович, 12.06.1988, врач анестезиолог-реаниматолог.

38. Богач Роман Алексеевич, 31.03.1978, директор, Департамент городского хозяйства Администрации г. Сургута.

39. Азисов Рамиль Мухаметьярович, 05.04.1983, ПАО «Сургутнефтегаз».

40. Аристов Максим Игоревич, 23.06.1990, ООО Авиапредприятие «Газпромавиа», водитель.

41. Любая Светлана Федоровна, 17.04.1987, ПАО «Сургутнефтегаз», оператор цеха первичной переработки нефти и получения битума.

42. Кутильгереев Рифат Кельдалиевич, 27.02.1996, ООО «Стройремсервис», юрист.

43. Чернопятов Александр Михайлович, 10.06.1964, ООО «Вестпродукт», директор.

44. Храменкова Ирина Васильевна, 01.04.1959, МБУ общеобразовательная школа-интернат «Русскинская средняя общеобразовательная школа-интернат», заместитель директора. Депутат Совета депутатов сельского поселения Русскинская четвертого созыва.

45. Стоцкая Ксения Сергеевна, 04.05.1982, ООО «СТХ менеджмент», директор.

46. Хамидуллин Роман Фанисович, 17.05.1986, ПАО «Сургутнефтегаз» Талаканское управление технологического транспорта №1, инженер II категории.

47. Керосиров Сергей Александрович, 31.08.1985, ООО «Газпромпереработка», филиал Сургутский ЗСК, инженер по сварке 2 категории.

48. Богданова Олеся Анатольевна, 25.10.1988, ППО НГДУ «Быстринскнефть», заместитель председателя.

49. Жеуров Александр Борисович, 18.04.1962, ухаживает за престарелой мамой.

50. Крывкина Елена Сергеевна, 16.08.1976, информация о месте работы отсутствует.

51. Дубовик Максим Станиславович, 03.09.1985, ПАО «Сургутнефтегаз» Сургутская центральная база производственного обслуживания по ремонту и наладке энергетического оборудования, цех по наладке энергетического оборудования, начальник цеха.

52. Медведев Алексей Олегович, 06.12.1973, ООО «ЮграСтройгаз», заместитель директора.

53. Хапаева Ксения Евгеньевна, 23.03.1988, Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре, заместитель начальника Сургутского отдела.

54. Феденко Евгения Марсовна, 03.12.1983, Администрация городского поселения Барсово, начальник отдела муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности.

55. Гринченко Михаил Сергеевич, 26.08.1989, ООО «Газпром-нефть Ямал», электромонтер.

56. Селюков Михаил Викторович, 25.06.1974, депутат Тюменской областной Думы, осуществляющий деятельность на профессиональной постоянной основе.

57. Бенюх Наталья Олеговна, 07.11.1975, МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район, старший мастер.

58. Хамидуллин Альберт Рафгатович, 19.12.1988, ПАО «Сургутнефтегаз», НГДУ «Федоровскнефть», аппарат управления, отдел главного механика.

59. Мигунов Александр Иванович, 19.11.1954, пенсионер.

60. Беккер Сергей Яковлевич, 12.06.1975, ООО «Зевс», руководитель предприятия.

61. Кочарян Армен Гургенович 25.10.1991, филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», электромонтер.

Сургут, Юрий Хромов

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