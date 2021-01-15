Глава Белого Яра прокомментировала возбужденное против нее второе уголовное дело

Глава городского поселения Белый Яр Сургутского района Елена Никифорова, против которой возбуждено уже второе уголовное дело, прокомментировала новое обвинение. По мнению Никифировой, подрядчик, в создании препятствий для работы которого ее обвиняют, был недобросовестным.

«Он (подрядчик – ред.) предоставлял некачественные услуги, техники практически не было, никто не работал, – цитирует Елену Никифорову «Сиапресс». – Единственное, что мы тогда смогли сделать – написать ему письма с претензией, однако нарушения устранены не были. Позже подрядчик предложил расторгнуть договор по соглашению сторон, но те письма, которые я писала, были растолкованы так, будто я сама выгнала его».

Как писал «Новый День», главу городского поселения Белый Яр обвиняют в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и превышении полномочий. По версии следствия, она в январе 2019 года искусственно создавала условия для невозможности исполнения контракта предпринимателем, выигравшим аукцион на содержание и ремонт дорог. После того, как подрядчик все-таки подписал соглашение о расторжении контракта, глава поселения ввела в Белом Яре режим чрезвычайной ситуации и на его основании без конкурса заключила муниципальный контракт с другим подрядчиком.

Ранее СК РФ возбудил против Никифоровой уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выделении муниципального жилья.

Сургут, Юрий Хромов

Сургут. Другие новости 15.01.21

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