В Югре произошел новый порыв трубопровода «Роснефти»

В Октябрьском районе ХМАО произошел разлив нефти из-за порыва трубопровода. Природоохранная прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

ЧП произошло 23 марта. Произошел порыв трубопровода АО «РН – Няганьнефтегаз», земельный участок был загрязнен нефтесодержащей жидкостью.

К проверке привлечены специалисты контролирующих органов, будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, земельного законодательства, а также правил промышленной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как писал «Новый День», другой разлив нефти в ХМАО произошел 20 марта после порыва трубопровода ООО «РН-Юганскнефтегаз», в Нефтеюганском районе. Участок земли оказался загрязнен нефтесодержащей жидкостью, в связи с этим природоохранная прокуратура также начала проверку.

Сургут, Юрий Хромов

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