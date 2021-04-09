Минздрав, ОФМС и правительство Югры заключат общее соглашение

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры одобрило соглашение с Минздравом РФ и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на итоги очередного заседания руководства региона, которое состоялось под председательством губернатора Натальи Комаровой.

Из документа следует, что документ направлен на реализацию территориальной программы госгарантий по бесплатному оказанию жителям Югры медпомощи на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

«Министерство обеспечивает организационно-методическое руководство, оценку реализации программы; фонд предоставляет субвенции бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования; правительство автономного округа реализует программу, устанавливает значения нормативов, объемы медицинской помощи, осуществляет финансирование дополнительного страхового обеспечения», – рассказала Наталья Комарова.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.04.21

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