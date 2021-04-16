В ХМАО ждут ультраполярное вторжение

Теплая погода в ХМАО, как, впрочем, и по всему УрФО, закончилась. Как сообщили в Росгидромете, на смену плюсовым температурам идут морозы, связанные с утраполярным вторжением. Как уже писал «Новый День» в Югре в ближайшие ночи температура воздуха может опуститься до 25 градусов ниже ноля, а в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре похолодает до минус 17 градусов по Цельсию. Как сообщает Гидрометцентр по ХМАО 16 и 17 апреля ожидается небольшой снег ночью, температура опустится до 6-13 градусов ниже ноля. Осадки ожидаются и днем, воздух прогреется до 2-7 градусов выше ноля. 18 и 19 апреля ожидаются мокрый снег, метель, гололедные явления. Температура воздуха опустится до показателей -7,-12 °С, при прояснениях до -17°С. 19 апреля местами также пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть северный умеренный. Температура ночью -10, -15°С, при прояснении до -20°С, днем 0,-5 градусов по Цельсию.

Потеплеть в округе должно после 22 апреля.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.04.21

Обстоятельства смертельного ДТП в Советском районе проверит прокуратура. / В Тюменской «матрешке» снизилась инфляция – утверждает региональное отделение ЦБ. / В Югре за сутки выявлено еще 59 новых случаев ковида. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»