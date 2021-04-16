В Сургутском театре нашли коррупцию, нарушения трудового и финансового законодательства

Многочисленные нарушения в Музыкально-драматическом театре Сургута обнаружил при проверке департамент культуры ХМАО, сообщает muksun.fm Директора собираются отстранить. Театр уже 20 лет возглавляет Тамара Лычкатая. Её обвиняют в том, что уже 4 года она не отчитывалась о доходах, а на руководящие посты театра устраивала родственников.

«Для проведения проверки по данным фактам документы направлены в правоохранительные органы ХМАО. Также будет рассмотрен вопрос об отстранении директора от занимаемой должности», сообщили в департаменте.

Издание сообщает, что с начала года в Сургутском районе за коррупцию наказали 13 чиновников. Их обвинили в том, что они не указывали источники доходов в виде социальных, пенсионных и компенсационных выплат, не декларировали недвижимость.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.04.21

Полиция установила предварительную причину ДТП в Советском районе, где погибли 4 человека. / Суд обязал дочку «Роснефти» заплатить за разливы нефти в лесу. / В ХМАО ждут ультраполярное вторжение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»