В Сургутском муздрамтеатре после коррупционного скандала сменили руководителя

Власти ХМАО разорвали трудовые отношения с директором Сургутского муздрамтеатра Тамарой Лычкатой. Проект распоряжения сегодня, 27 апреля, опубликован окружным правительством.

Поводом послужили результаты ведомственной проверки, когда были выявлены факты коррупции и нарушений законодательства в учреждении. Последовали проверки и обыски.

Новым директором учреждения назначена заслуженный деятель культуры ХМАО Светлана Астраханцева. Она приступает к своим обязанностям 28 апреля, – сообщает департамент культуры Югры.

Раньше Светлана Астраханцева работала в должности начальника отдела хореографии Центра культуры и досуга трудящихся «Камертон» ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Сургут». Она закончила Челябинский государственный институт культуры по специальности «Культурно-просветительная работа». В разные годы работала балетмейстером, заведующим творческим отделом хореографии, доцентом Российской Академии театрального искусства на курсе Бориса Голубовского и мастерской Олега Кудряшова.

К своим обязанностям новый директор приступит уже завтра, 28 апреля.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.04.21

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