В музыкально-драматическом театре Сургута идут обыски

В Сургуте в музыкально-драматическом театре идут обыски. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, идет проверка возможных финансовых нарушений.

Как сообщалось ранее, департамент культуры ХМАО выявил многочисленные нарушения в деятельности учреждения. Театр уже 20 лет возглавляет Тамара Лычкатая, ее от работы собирались отстранять. Суть обвинений, выдвинутых против Лычкатой, проста – ее подозревали в том, что уже 4 года она не отчитывалась о доходах, а на руководящие посты театра устраивала родственников.

Департамент культуры ХМАО собирался передать документы для проведения проверки в правоохранительные органы округа.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 23.04.21

В Югре ещё 69 человек заразились коронавирусом. / В Сургутском районе «взяли» наркосбытчиков с 3,6 кг сильнодействующих веществ. / СК по ХМАО возбудил дело против жительницы Алтая: она должна 12 млн руб налогов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»