В игровые и курить кальян по-прежнему нельзя – Комарова подписала новый вариант ковидного постановления

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова подписала накануне новый вариант антиковидного постановления. Согласно ему, ряд ограничений общественной жизни, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции нового типа, продолжают действовать до 15 мая 2021 года. К примеру, заведения общепита пока не могут работать в ночное время суток. Обслуживание клиентов должно завершаться в 23 часа. То же самое касается и заведений, предлагающих клиентам услуги по курению кальяна – им работать пока нельзя.

Не разрешила Комарова пока и работу детских игровых комнат, а также других развлекательных центров для детей. Из досуга югорчанам доступно кино – но не более, чем с половинной загрузкой зала.

Зато губернатор Комарова разрешила выезды детей от 6 до 17 лет на отдых и оздоровление.

Отметим, что как и предыдущие версии6 скан документы был выложен на страничке оперштаба Югры Вконтакте, первый же комментарий на него носил негативный смысл.

«не соблюдаю ни одного предписания от губеров без губерний... В самоизоляции не была ни одного дня, маску не носила, прививкам и тестам отбой !» – пишет пользователь Мила Волкова (цитата – авторская, прим. НД.)

«Как всегда нет ни обычной подписи или цифровой. Просто бумашка», – пишет другой пользователель.

На данный момент публикатор ограничил возможность комментирования новой версии постановления губернатора Натальи Кимаровой, видимо, чтоб не плодить и далее негативные комментарии.

Предыдущий раз «теплый прием» был оказан посту о том, как Комарова провела заседание оперштаба. Комментаторов тогда интересовали вопросы нехватки вакцин, снятия ограничений с работы заведений общепита в ночное время и зачем сдавать ПЦР, если человек привит от коронавирусной инфекции.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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