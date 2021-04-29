Правительство Югры в этом году масштабно экономит на тушении пожаров

В ХМАО в этом году масштабно экономят на противопожарной безопасности. Если в 2020 году на тушение лесных пожаров было направлено около 400 млн рублей, то в 2021-м было заложено в 2,4 раза меньше, ссылаясь на источник сообщает muksun.fm. Экономия коснулась средств на авиапатрулирование лесов, содержание авиадесантников, штатных сотрудников и оборудования для борьбы с огнём в лесных массивах.

Окружная прокуратура, которая вмешалась в ситуацию, выявила многочисленные нарушения – порядка 90. В 33 случаях были выставлены представления для устранения нарушений. «На рассмотрение в суды передано 9 исков, принесён 1 протест, кроме этого о недопустимости нарушения закона уведомлены 7 должностных лиц, заведено 1 уголовное дело»,сообщают в ведомстве. Представление вынесено в адрес замгубернатора Алексея Забозлаева.

Досталось от прокуратуры департаменту природных ресурсов ХМАО: структура не выделила должных средств на авиапатрулирование лесов и с нарушениями составила план тушения пожаров на территории лесных массивов. В добавок, не был укомплектован полностью штат: из 312 человек числился только 51 лесной пожарный, не хватает техники и оборудования. Также установлено, что природнадзор ХМАО до проверки не обеспечивал необходимое патрулирование с воздуха лесов в таких заповедниках, как «Юганский» и «Малая Сосьва». Бездействовало и руководство муниципалитетов. Среди них и Кондинский, где суд согласился с требованием окружной прокуратуры и велел властям посёлка Мулымья сделать защитные противопожарные минерализованные полосы вблизи населённых пунктов Мулымья, Назарово, Чантырья.

Напомним, сезон пожаров в ХМАО официально наступил 23 апреля. В соседней Тюменской области, где леса горят очень активно, за сутки регистрируется более 40 пожаров.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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