ХМАО плохо подготовлен к сезону природных пожаров: выявлено 90 нарушений

ХМАО-Югра не достаточно хорошо готов к летнему сезону природных пожаров. К такому выводу после проверки пришла окружная прокуратура.

В ходе ревизии изучалась готовность уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, а также арендаторов лесных участков к предотвращению лесных пожаров или организации своевременного их тушения и ликвидации.

«Департаментом недропользования и природных ресурсов округа не обеспечено достаточное финансирование мероприятий на авиационное патрулирование лесов, допущены нарушения при подготовке Сводного плана тушения лесных пожаров. Бюджетным учреждением «База авиационной и наземной охраны лесов» не укомплектовано в соответствии с нормативами штатной численностью, пожарной техникой, оборудованием, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров», – говорится в сообщении пресс-службы окружной прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесено представление об их устранении заместителю губернатора округа, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.

Факты ненадлежащего осуществления полномочий по государственному пожарному надзору в лесах также установлены в деятельности Природнадзора Югры. О необходимости обеспечения авиационного патрулирования с целью выявления лесных пожаров природоохранным прокурором предостережены руководители ФГБУ «Государственный природный заповедник «Юганский» и ФГБУ «Малая Сосьва».

Территориальными прокурорами приняты меры к органам местного самоуправления, не обеспечившим пожарную безопасность населенных пунктов.

К примеру, решением Кондинского районного суда удовлетворены исковые требования прокуратуры об обязании сельского поселения Мулымья обустроить защитные противопожарные минерализованные полосы в границах населенных пунктов Мулымья, Назарово и Чантырья.

Многочисленные нарушения выявлены прокурорами в деятельности лесопользователей, которые игнорируют требования пожарной безопасности в лесах – используют земли лесного фонда в отсутствие проектов освоения лесов, не оборудуют места сосредоточения противопожарного инвентаря, допускают захламление лесных участков.

Всего по результатам проверки прокурорами выявлено более 90 нарушений закона, в целях устранения которых внесены 33 представления, в суды направлено 9 исков, принесен 1 протест, о недопустимости нарушений закона предостережено 7 должностных лиц, по материалам прокурорской проверки возбуждено 1 уголовное дело, уточнили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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