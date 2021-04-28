Не жечь костры и не охотиться с пыжами из горючих материалов – о чем сургутян попросили спасатели

В преддверии майско-путинских каникул управление по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района выступило с обращением жителям. В нем граждан предупреждают об опасности печальных последствиях похода в леса с огнем. Напомним, в УрФО уже начался пожароопасный сезон, в Тюменской области было зафиксировано 9 лестных пожаров, дым от которых пошел и до ХМАО.

Чтоб не провоцировать новых возгораний патогенно характера, спасатели просят сургутян в ближайшие 10 дней праздников в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова воздержаться от следующих действий:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение

костров допускается на площадках, отделённых противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения

сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костёр должен быть тщательно засыпан землёй или залит водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.

ё) запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

В случае возникновения огня или если вы заметили огонь, в МЧС просят обращаться в службу спасения по телефону 101, 112.

Сургут, Елена Васильева

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