Югра направляет пожарных в помощь Тюмени. За сутки в области зарегистрировано 9 лесных пожаров

50 лесных пожарных из Советского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов направлены на помощь в Тюменскую область, сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО. Весна в Тюменской области выдалась пожароопасная – только за последние сутки в регионе зафиксировано 9 лесных пожаров. Запах гари от тюменских пожаров ощущают даже соседи – жители некоторых районов Югры. Накануне, 25 апреля, сотрудникам ГИБДД пришлось перекрывать участок объездной дороги между Тобольским и Велижанским трактами. Движение по магистрали было приостановлено из-за сильного задымления и низкой видимости, пожары в этом районе тушили весь день.

Сейчас в Тюменской области на землях лесного фонда действуют 5 пожаров на площади 4 тыс. 392 га. Сегодня III класс пожарной опасности (средняя степень) установлен на территориях Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазон.

Особый противопожарный режим введён в области с 19 апреля. Тюменцам запрещено посещение лесов.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 26.04.21

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